Carlos Segarra (Los Rebeldes): "Alguien tiene que apostar por las bandas nuevas de rock y dejar que toquen para que lleguen a ser algo"

Carlos Segarra es la definición perfecta de rock and roll. Gafas de sol, botas de punta, sombrero blanco y su guitarra eléctrica, que le acompaña a todos los sitios. Su singular apariencia es un regalo para los viandantes que pasean por la calle Princesa de Madrid, a escasos metros de la plaza de España.

"Perdona, pero hemos pillado atasco al entrar a la M-30 y llegamos un poco tarde", se disculpa Segarra mientras toma asiento en medio de miradas curiosas de las personas que comparten espacio de ocio. Quizás alguno que se encontrara cerca de la grabadora se enteraba de la cita que todo rockero que se precie tiene marcada en rojo en su calendario desde varios meses atrás.

Cuarenta y cinco años encima de los escenarios no se cumplen todos los días, por lo que Segarra y su banda ofrecerán el próximo 9 de marzo en La Riviera un concierto que se antoja memorable y que contará con la presencia de invitados como Loquillo, Ovidi de Los Zigarros o Ariel Rot.

Día 9 de marzo. La Riviera. Fecha marcada en rojo por todos y cada uno de los rockeros de este país. ¿Por qué decidieron hacer el concierto, además de por celebrar la cifra redonda de los 45 años encima de los escenarios?Pues te cuento un poco cómo fue la película. En 2020 empezamos la gira del 40 aniversario en la Joy Eslava, donde grabamos el disco en directo. Ese era el pistoletazo de salida. Al mes siguiente íbamos a tocar en Barcelona, pero al final no se pudo hacer porque estalló la pandemia. Entonces claro, ¿íbamos a hacer un 42 o 43 aniversario? No tenía mucho sentido. Hemos seguido haciendo gira, pero digamos que no era una efeméride. Mucha gente nos preguntaba si íbamos a hacer un 50 aniversario, pero decidimos que, de momento, haríamos un concierto especial del 45 cumpleaños porque no me fío de lo que pueda pasar. Va a ser una celebración de rock and roll y un concierto porque sí, porque nos apetece.

Una cita en la que contaréis con invitados como Ovidi Tormo de Los Zigarros, Ariel Rot o Loquillo. Precisamente, y citando uno de los temas más conocidos del Loco, ¿qué es para Carlos Segarra una "rock and roll actitud"?La mejor manera de desprender "rock and roll actitud" es ver a Loquillo. Es así. El rock and roll es una forma de vida y creo que viene muy a cuento hoy en día. Nuestra generación representa a generaciones que vienen detrás. Si te fijas han sido todo casualidades, porque cuando elegimos la fecha del 9 de marzo yo pensaba que tendría a todos los invitados disponibles y no fue así. Invité a Tarque [de M Clan], por ejemplo. Pero, como tantos otros que había pensado, tenía concierto ese día. Y fue allí cuando pensé en Loquillo y en Ariel [Rot]. Me has preguntado por Loquillo, pero Ariel representa la generación anterior a Los Rebeldes. Cuando yo comencé a tocar la guitarra, Tequila ya estaba en la cúspide de la fama, dando conciertos en todos lados. Y Ovidi representa, curiosamente, la generación siguiente a Los Rebeldes. El relevo a esa "rock and roll actitud" que me comentabas.

Muchos entendidos en esta materia afirman que Los Zigarros son los Tequila del siglo XXI…Exacto. Digamos que la llama del rock and roll queda muy bien representada en Los Zigarros.

Carlos Segarra, durante la entrevista. SERGIO GARCÍA

¿Tienen preparado algo especial para el concierto?Sí, vamos a hacer un set de media hora en la que estaremos Los Rebeldes originales, el trío original, para luego seguir con el resto del concierto en el que vendrán los invitados.

Continuando con las citas, y echándole un vistazo a vuestras redes sociales, en una de vuestras publicaciones se puede leer: "El rock and roll nace en el centro del corazón. Es rebelde por definición y está en contra de lo que no está bien". Le pregunto directamente: ¿ser rockero es sinónimo de buena persona por naturaleza?No necesariamente [risas]. Malas personas hay en todos los gremios. Puede haber elementos comunes entre ser una buena persona y la actitud de rock and roll que hemos hablado. Quiero pensar que la mayoría de músicos que tocan este género lo son. Al menos mis amigos de este mundillo lo son. Y con eso me quedo.



No se puede obviar la enorme importancia que tuvo para usted la película American Graffiti… ¿Era la primera vez que escuchaba a Chuck Berry, Fats Domino o Bill Halley?Exactamente. Había escuchado algo de rock and roll antes de ver la película, pero perlitas muy sueltas. A lo mejor en algún programa como por ejemplo Auanbabulubabalambambú de Carlos Tena, pero realmente el rock and roll llegó a España en 1977, con la explosión del punk. Fue allí cuando las discográficas empezaron a editar discos que, hasta ese momento, no se habían editado. Mi generación, los que nacimos en la década de los 60, éramos muy punks. Yo siempre he dicho que el rockabilly es el punk de los años 50, desde el punto de vista de la actitud de querer romper con todo lo establecido.

Al citar a Chuck Berry o a Buddy Holly se le ha dibujado una sonrisa en el rostro. ¿Qué tiene este tipo de música para que siga estando tan presente en la actualidad, a pesar de la creencia generalizada de que está pasado de moda?Es curioso, pero fíjate que los recientes estrenos de la película de Elvis y el documental de Little Richard están haciendo que el rock and roll vuelva a ser supermediático. Tiene el ritmo, ni más ni menos.

Su canción Rebelde con causa, que recuerda al largometraje protagonizado por James Dean, es una de esas canciones menos conocidas de su trayectoria, pero guarda muchos aspectos a destacar. ¿Cree que hoy en día le hubiera salido la letra de la misma manera?Más o menos te diría que sí. Yo veo esa letra y me sigo reconociendo en ella.

¿Considera que esa hipotética letra se parecería a su canción Tipo raro?Tipo raro es mi canción favorita. Es la canción más autobiográfica que he escrito en mi carrera. Digamos que Rebelde con causa habla de mí mismo desde el punto de vista del yo y mi circunstancia. Tipo raro soy yo, sin medias tintas.

Leño cantaba que "no se vende el rock and roll". ¿Se ha vendido el mencionado género alguna vez a modas y estereotipos?Se venden los discos, el género no. Lo que sí pasó en Estados Unidos es que hubo una época, después del accidente de helicóptero en el que se dice que la música murió [en el que murieron en 1959 los músicos Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper] y de la muerte de Eddie Cochran, en la que digamos que la sociedad blanca anglosajona se dio cuenta de que se le estaba yendo la cosa de las manos porque no les gustaba en absoluto que sus hijos se juntaran con chicos negros americanos. Fue en esta época cuando la industria musical empezó a crear sus propios ídolos. La gente está descubriendo actualmente de verdad el lado salvaje del rock and roll, un género que tiene que convivir por obligación con el resto de las músicas actuales.

Poniendo el ejemplo de Little Richard, a quien no le importaba en absoluto lo que podían decir de él o de su forma de hacer música, ¿cree que sigue presente esa mentalidad 'rebelde' en ese sentido? Me refiero a no cambiar tu forma de hacer las cosas por presiones del exterior y de tu discográfica.Sí que veo ese comportamiento en las bandas de rock and roll jóvenes que están empezando, sin duda. Pero es una lástima que, mientras que los locales de ensayo están llenos de grupos que están dando sus primeros pasos, la mayoría de ellos tengan que pagar por tocar. Es una locura. Y además, las salas les obligan a hacer una música tributo. Esto trae consigo que estos grupos se vean obligados a hacer conciertos tributo en vez de ofrecer su propia música para poder pagar el local de ensayo y sus instrumentos. Entonces, vamos a ver: si no sacamos bandas nuevas, ¿a quién rendirán tributo las bandas que se formen de aquí a unos años? Todo se resume en que las bandas tributo deben ser un "además de", no un "en vez de".

Los Rebeldes actuarán en La Riviera el próximo 9 de marzo. SERGIO GARCÍA

Tal y como usted comentaba, un grupo que se forma puede tener todas las ganas del mundo para triunfar, pero si realmente quieren vivir de la música, se van a ver obligados a tocar canciones de Extremoduro o de Marea, por ejemplo, para que las salas les contacten, más que nada porque la organización de la sala sabe que van a llenar. Claro, pero por esa regla de tres no existiría Loquillo, Jarabe de Palo o Los Zigarros, entre otros muchísimos ejemplos. Alguien tiene que apostar por las bandas nuevas para que lleguen a ser algo en el mundo de la música. Tienes que dar chance para que el público pueda escuchar nuevas maneras de hacer rock and roll. Es la pescadilla que se muerde la cola, al fin y al cabo, porque te puedo asegurar que a los primeros conciertos de Jarabe de Palo no iban ni cinco personas. Pero se les dio la oportunidad y se les permitió que tocaran en todos lados, lo que propició que empezaran a tener un nombre. Los Rebeldes empezamos haciendo versiones, sin ir más lejos. Y es muy sano, pero no puede ser la única vía que tengan las bandas que empiezan para dar conciertos.

¿Qué implica el hecho de colgarse una guitarra y poner el amplificador a todo volumen? ¿Se sigue considerando un modelo de referencia para las nuevas generaciones?

Vaya modelo… [risas]. Pues mira, yo siempre he sido muy melómano. He sido y soy fan de muchas bandas y cantantes, especialmente de John Fogerty. Se me hace muy raro que un crío me mire a mí como yo miro a mis ídolos. Pero es un hecho. Y te voy a contar una anécdota: estaba en Barcelona, en el año 1990 más o menos, para que Chuck Berry me firmara todos los discos que tengo de él y, de repente, un chaval me llama y me dice: "Mientras esperamos a que nos firme Chuck Berry, ¿me firmas tú un autógrafo a mí?". Mira, no me acordaba de esto, pero me ha venido muy bien contártelo para darme cuenta del punto en el que estoy ahora mismo [risas].

Usted viene de una familia de músicos. Su abuelo tocaba jazz y en su casa siempre se ha escuchado a los Beatles y a los Stones. ¿Qué recuerdos tiene de esos años en los que el rock and roll era tan importante para usted y su familia?Así era. Y también tocaba scat [improvisación propia del jazz], a lo Cab Calloway. En los 60 la única manera de escuchar rock and roll era ponerte a los Rolling Stones. Y esos recuerdos siguen muy presentes en mi vida, y más ahora que nos hemos vuelto a juntar el trío original de Los Rebeldes. Hemos recuperado las versiones de Buddy Holly o Eddie Cochran que hacíamos cuando empezábamos.

Suele afirmarse entre los entendidos en esta materia que su música abarca desde el rockabilly más puro de los primeros años, con el ejemplo de Cervezas, chicas y rockabilly, y el pop-rock de Más allá del bien y el mal, trabajo en el que se incluye el mítico tema Mediterráneo. ¿Está de acuerdo en el mencionado análisis?Curiosamente, Meditarráneo y Bajo la luz de la luna son canciones que escribí en el año 1983 y no las hice públicas hasta seis años más tarde porque pensaba que no les iba a gustar a nadie. Lo que ocurre es que el público normalmente es muy celoso de sus artistas. Cuando dan un salto en cuanto a popularidad, grabes lo que grabes y hagas lo que hagas siempre te van a decir que te has vuelto comercial y cosas parecidas. Las primeras veces que toqué Mediterráneo en directo a la gente le gustaba, pero la grabas en el estudio, vendes muchas copias y ya te dicen que te has vendido.

Se me ha venido a la cabeza el último disco de Los Zigarros. Ya se está diciendo que se han vendido y afirmaciones por el estilo. El músico evoluciona, cambia su manera de hacer música, y eso la gente no lo entiende…Es exactamente lo que te iba a comentar. Es muy difícil hacer canciones con tres acordes y una escala. El músico le añade un cuarto o quinto acorde y ya le dicen que está haciendo pop. Si no sales de esa rueda acabas por plagiarte a ti mismo. Y, en el caso del rock and roll, el secreto para no caer en todo ello es abrirte a nuevos géneros como el soul, el swing, el country… Hasta los boleros. Es principalmente lo que hicimos cuando compusimos Mediterráneo.

¿Considera necesario cambiar la manera de hacer música para no caer en el tedio profesional?

Totalmente. Siempre tienes que estar buscando algo más. Y es en esta situación cuando yo opto por elegir músicas que son acordes al rock and roll para mí como compositor.

Carlos Segarra posa para '20minutos'. SERGIO GARCÍA

El vocalista y guitarrista de Berri Txarrak, Gorka Urbizu, optó por publicar su último disco en solitario directamente, sin singles publicados. ¿Está de acuerdo con la nueva manera de consumir música? Estamos volviendo al concepto de single de los 50 y los 60. Los Beatles incluso lanzaban canciones que luego no iban en los LP. O empezaban las canciones por el estribillo. Esta vuelta se está produciendo, yo creo, porque la gente tiene muy poca retención. En mi caso, me he sentido muy frustrado con los dos últimos discos de estudio. Hay canciones que se quedan totalmente en el olvido y que, en cambio, podrían haber sido singles de otros álbumes. Un disco que contenga 12 o 14 temas es muy complicado hoy en día que a la gente se le quede en la memoria.

Está comprobado que actualmente el consumidor no retiene en su cabeza nada que dure más de 30 segundos…Así es. Tengo amigos que se dedican a pinchar música en directo y me dicen que tienen que cambiar de canción cada 20 segundos porque la gente ya empieza a quejarse si no lo hace.

Las cifras no mienten: 15 álbumes de estudio y 4 en directo. No es aventurado afirmar que siempre se ha catalogado a Los Rebeldes como una banda con un directo envidiable. ¿Qué debe tener un buen concierto de rock and roll para que el público se vaya con una sonrisa a su casa?Te voy a decir algo que lo mismo suena un poco a Perogrullo, pero lo que tiene que tener es, ni más ni menos, un repertorio de rock and roll. Sin más. De hecho, Los Rebeldes tocamos solo una balada y un medio tiempo en las dos horas que dura el concierto. Alguna banda te puede decir que hacen rock and roll, pero luego en directo hacen seis baladas. Un ejemplo muy claro son Los Ramones, que nunca incluían una balada en su repertorio.

¿Ha asistido a algún concierto como público últimamente que le haya transportado a esa felicidad plena que le comentaba?He visto a muchas bandas últimamente, pero me resulta difícil asistir a conciertos de los grupos que logran entrar al circuito de salas. Voy más a ver a la gente de mi generación o de la siguiente. Te diría que La Perra Blanco ha sido uno de mis descubrimientos. La vi en Barcelona por primera vez y el concepto de rock and roll que tiene me impresionó desde el primer momento.