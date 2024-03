Así ha sido la trayectoria de Famous, ganador de 'OT 2018': de intentar ir a Eurovisión a ser una de las voces de 'El rey león'

Nacido en Holanda, criado en España y con ascendencia nigeriana, Famous Oberogo se convirtió en el ganador de Operación Triunfo 2018 donde, desde el comienzo del formato, destacó sobre sus compañeros por la fuerza de su voz y, rápidamente, se convirtió en el favorito del público y del jurado, pese a ser nominado en dos ocasiones.

Durante su paso por el formato, que entonces se emitía a través de La 1 de Televisión Española, Famous coincidió con otros concursantes como Alba Reche, Natalia Lacunza o Julia Medina.

Así, durante su paso por el concurso, Famous interpretó temas como Uptown Funk, de Bruno Mars, Nobody but you, de Cesar Sampson, Solo tú, de Carlos Rivera o Problem, de Ariana Grande.

Además, Famous interpretó No puedo más, compuesta por Leroy Sánchez, Nolan Sipe y Louis Biancaniello con el objetivo de ser el representante de España en el Festival de Eurovisión, aunque no logró el propósito y quedó quinto en la clasificación.

Famous Oberogo después de 'OT'

Tras su estancia en la academia de Operación Triunfo, Famous firmó con la discográfica Universal Music España, donde tuvo la oportunidad de lanzar temas como Bulla o Hoy ya no.

Asimismo, el cantante ha lanzado trabajos como Quimera (2023), La Lola (2022), con el que Famous trató de representar a España en Eurovisión, Si habla el amor (2021), Pamela (2020).

Famous más allá de la música

Actualmente, Famous es una de las voces principales del musical El Rey León, por donde ya pasó la también ganadora de OT, Nia Correia. El espectáculo conquista al público desde hace más de una década en el Teatro Lope de Vega de Madrid.