El nuevo índice de Vivienda rebaja hasta la mitad lo que se debería pagar por un piso de alquiler en Barcelona

El Ministerio de Vivienda ha publicado esta semana una nueva herramienta para que cualquier usuario pueda consultar, con un simple clic, cuál es el precio máximo y mínimo que debería pagar por el alquiler de un piso según las características que este presente y el lugar donde se encuentre ubicado.

Se trata de un nuevo índice de referencia que permitirá limitar los precios del alquiler en aquellas zonas que se declaren tensionadas por los Gobiernos autonómicos. Por el momento, Cataluña es de hecho la única comunidad que ha presentado al Gobierno los trámites para declarar en su territorio una zona tensionada que afectará a 140 municipios según los cálculos de la Generalitat. Así, si esto finalmente ocurre, a la hora de realizar un nuevo contrato de alquiler, los precios tendrán que guiarse por los indicadores que revela esta nueva herramienta.

A la espera de que esto suceda, lo cierto es que una simple búsqueda en los portales inmobiliarios sirve para reflejar cómo las ofertas, por un piso de alquiler en Barcelona, piden mucho más dinero al mes del que un inquilino tendría que pagar realmente por esa vivienda. Así lo certifica este índice. Basta con introducir los datos de cualquier oferta que se encuentre en una de estas webs e introducir las mismas características que se anuncian en el indicador de Vivienda (localización, superficie construida, estado del inmueble, piso en el que se encuentra, año de construcción, si dispone de ascensor, conserje, aparcamiento...)

Con ello, la herramienta señala que por un piso que por ejemplo se oferta por 1350 euros al mes, la realidad es que los arrendatarios no deberían pagar más de 820 euros, o incluso, la mitad, 550. Una situación que se repite en todas las partes de la ciudad y, especialmente, en los distritos más céntricos.

El Eixample, diferencias de hasta 600 euros

Por zonas, una de las que más vive esta diferencia es el barrio del Eixample. Su localización le lleva a ser uno de los barrios donde más se pide por el alquiler de un piso, algo que se observa en cualquiera de los anuncios de Internet, en los que se pide desde 1.400 euros en adelante. Uno de ellos, por ejemplo, anuncia un piso de 72 metros cuadrados y tres habitaciones por la cantidad de 1.500 euros cada mes.

Ubicado en la calle Villaroel, posee también ascensor y conserje, cocina equipada con electrodomésticos y se encuentra en una cuarta planta. Su construcción corresponde a 1910 y, como indica, se encuentra en buen estado, listo para entrar a vivir. Introduciendo todas estas cualidades en el índice de Vivienda, lo cierto es que el precio que debería pagar el inquilino por esta vivienda se encuentra entre los 806 euros y los 1117, es decir, la cantidad que un inquilino debería pagar por esta vivienda debería ser de hasta 600 euros menos.

Oferta de un piso por 1500 euros al mes en la calle Villaroel, en Barcelona. Idealista

Lo mismo ocurre con otra vivienda seleccionada al azar de este mismo barrio en la calle de València. Cuenta con 40 metros cuadrados, una sola habitación, aire acondicionado, calefacción y está totalmente amueblado. Se encuentra en un segundo piso con ascensor. Con ello, el nuevo indicador subraya que el arrendamiento al mes debería oscilar entre 557 euros y 813 euros. Pero la oferta, sin embargo, pide 1350 euros al mes por este piso.

Ciutat Vella, otro zona con precios altos

Justo al lado del Eixample, la zona de Ciutat Vella se ha convertido también en una de las más codiciadas de la ciudad. Es, de hecho, la parte de Barcelona donde se calcula que más alto se encuentra el precio por metro cuadrado, con 23,1 euros de media, lo que conlleva que el precio estándar de alquiler en esta parte de Barcelona se sitúe en los 1800 euros.

Esta cantidad es lo que reflejan también la mayoría de ofertas inmobiliarias actuales. Una de ellas pide por ejemplo 1590 euros por un segundo piso con ascensor de 75 metros cuadrados, tres habitaciones, en buen estado y totalmente amueblado. Se encuentra ubicado en la calle Joaquín Costa de este distrito, una de las más transitadas. Sin embargo, el índice establece una horquilla que afirma que su precio final debería ser mucho menos, desde los 764 euros hasta los 984 euros para esta vivienda.

Oferta de un estudio en la calle Joaquín Costa por 950 euros al mes. Idealista

Las diferencias no solo se reflejan en los pisos medios, sino también en los más pequeños. Un estudio en este barrio, ubicado en la misma calle, se anuncia por 950 euros al mes al cambio de un espacio único de 50 metros cuadrados. Está amueblado y cuenta con ascensor, pero no dispone de calefacción. El índice subraya que su precio no debería superar los 781 euros por esta ubicación y características e, incluso, rebaja hasta los 588 la cantidad mínima que un inquilino debería pagar por él.

Barrio de Gràcia, Sant Marti... mismas diferencias

La tendencia no es única de las zonas más centrales y turísticas de Barcelona, sino que se repite en muchas otras partes de la Ciudad Condal. En el barrio de San Marti, por ejemplo, lo mismo ocurre con una vivienda que se ubica en la Rambla del Poblenou y que cuenta con 85 metros cuadrados, tres habitaciones y está totalmente amueblada. Se encuentra en una cuarta planta, pero no dispone de ascensor. El índice del Ministerio de Vivienda revela que estas características deberían oscilar entre los 817 euros y los 1130. No obstante, la oferta anuncia el alquiler de este piso por 1.500 euros cada mes.

Oferta de alquiler en un piso en El Poblenou, Barcelona. Idealista

Misma situación que se da en el barrio de Gràcia, con una vivienda que se ofrece en alquiler con dos habitaciones y 66 metros cuadrados sin amueblar. La oferta se anuncia por 1.250 euros al mes, pero el indicador de Vivienda oscila entre los 714 y los 1015 euros. Otro domicilio en el barrio de Sant Andreu se ofrece asimismo por 1500 euros con dos habitaciones y 70 metros cuadrados, pero el índice establece por ello una cuantía menor, entre los 750 euros al mes y los 1076.

El mercado de alquiler establece así, según este indicador, precios muchos más altos de los que realmente los inquilinos deberían pagar por ellos. El objetivo de esta herramienta, como subrayó el secretario de Vivienda este martes, es reducir la especulación. A la espera de que se tomen medidas contra ello, la consellera catalana de Territorio ha criticado en cambio este índice, ya que establece una cuantía mínima y una máxima, por lo que "no hará que los precios bajen, porque siempre se irán al rango de precios más alto". Por ello, el Govern ha defendido su propio modelo, que establece un precio fijo basado en una media calculada sobre las fianzas depositadas por los inquilinos según el contrato.