Albiach pide a Aragonès que si el Hard Rock no es su modelo "lo demuestre y lo diga"

La líder de los comuns en el Parlament, Jèssica Albiach, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a que si el complejo turístico Hard Rock, que los comuns piden descartar para aprobar los Presupuestos de 2024, no entra en el modelo del Govern, "lo demuestre y lo diga".

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio después de que Aragonès haya reiterado en una entrevista de La 2 y Ràdio 4, que el Hard Rock no es el modelo que defiende su Govern para Cataluña: "No es un proyecto que me provoque entusiasmo. Mi modelo es otro".

"No sé si es peor que no le ponga límites al PSC actual o que diga que es rehén de una decisión que tomó hace diez años Convergència, el PP y el PSC", ha señalado Albiach.

"Cataluña tiene un problema con la educación"

Asimismo, la líder de los comuns ha asegurado que no se levantará de la mesa de negociación de los Presupuestos, en sus palabras, ya que según ella, Cataluña tiene "un problema con la educación, la sanidad y la vivienda", temas en los que no ve que incida el acuerdo entre ERC y el PSC.

"El acuerdo al que ha llegado con el PSC es poco ambicioso, que pasa a pedazos y que no va a la verdadera raíz de los problemas", ha defendido Albiach, por lo que ha pedido a la Generalitat "ir a todas".

Al preguntarle por los socialistas catalanes, ha sostenido que el PSC ha demostrado que "está más a la derecha que el PSOE", algo que ve inaudito al haber sido siempre al revés, textualmente.

Además, al defender que hay que llegar a acuerdos entre fuerzas políticas, ha reprochado a ERC que "ahora mismo, el PSC le está marcando la agenda".