Niños con autismo cocinan junto a grandes chefs en el taller de ChefsForChildren: "Hacía tiempo que no veía a mi hija tan feliz"

ChefsForChildren ha organizado con mucha ilusión la primera acción de 2024 en colaboración con Autismo España. Bajo el lema "Comer sano es divertido", los cocineros Mario Sandoval (Coque), Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño-Cigarral del Ángel), Mario Cachinero (Skina), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Óscar Molina (La Gaia) y Óscar Velasco (VelascoAbellá) han mostrado su corazón solidario impartiendo en Le Cordon Bleu Madrid unos divertidos talleres en los que han participado una veintena de niños y niñas con autismo.

La actividad comenzó con una merienda acompañados de sus padres y madres para, a continuación, colocarse sus mandiles y gorritos de cocinero y entrar en las aulas de cocina, donde todos los ingredientes y utensilios estaban dispuestos previamente por los profesores de la escuela.

Los niños y niñas, de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, disfrutaron junto a los chefs elaborando una deliciosa receta de pasta fresca con albóndigas en salsa de tomate, que luego pudieron llevarse a su casa para degustar junto a su familia, junto al diploma que les entregaron los chefs como recuerdo.

Para la directora de Le Cordon Bleu Madrid, Rosario Barrios, "la cocina es una herramienta poderosa en muchos sentidos. Por una parte, tiene la capacidad de atraer la mirada de muchos, y eso es maravilloso cuando se pone al servicio de una causa como la de Autismo España; y por otro, es un escenario perfecto para que los niños y las familias puedan vivir una experiencia divertida y aprender a cuidarse comiendo mejor. Ser parte de esta iniciativa es un reto y un regalo para todo el equipo".

Foto de familia tras finalizar el taller de ChefsForChildren y Autismo España. yamir

Fueron muchos los padres y madres que trasladaron su agradecimiento a ChefsForChildren por esta iniciativa, "hacía tiempo que no veía a mi hija tan feliz. No para de sonreír. Ha disfrutado muchísimo de la experiencia", comentaba la madre de una de las pequeñas. "Mi hijo no para de repetir cuándo puede volver para cocinar otra receta", aseguraba otra.

Como señala el director general de Autismo España, Jesús García Lorente, "ChefsForChildren rebosa solidaridad con los niños y niñas con autismo, que han podido disfrutar de una experiencia única de la mano de grandes chefs de nuestro país. Una iniciativa que, además, permitirá dar visibilidad al autismo, a su variabilidad y especificidad, y a las necesidades, capacidades y talento de las personas con autismo".