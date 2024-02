Los comuns dicen que "están lejos" de apoyar los Presupuestos del Govern y aseguran que no quieren ser "Las Vegas low cost"

Los comunes han dejado claro que el macroproyecto del Hard Rock es una línea roja a la hora de aprobar o no los Presupuestos de 2024 de la Generalitat de Cataluña y han anunciado que actualmente están "lejos" de dar su voto a favor.

La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha recordado en una rueda de prensa desde el Parlament que lo situaron como condición indispensable desde el primer momento. "No queremos que Cataluña sea Las Vegas low cost", ha sentenciado.

"No tiene sentido poner más dinero a los Mossos d'Esquadra y después acabar destinándolos a combatir la delincuencia y las situaciones de inseguridad y problemas de convivencia que se derivarían de un macro casino; no tiene sentido poner más dinero en salud y después tener a más población afectada por adicciones y ludopatía, y por tanto, con más problemas de salud mental y no tiene sentido estar invirtiendo para hacer frente a la sequía y tener un proyecto que gastaría ocho millones de litros de agua al día", ha explicado la de los comunes.

Albiach ha reaccionado así al acuerdo cerrado entre el Govern y el PSC, que este martes han anunciado un pacto para aprobar las cuentas. La de los comunes, ha considerado que las medidas son insuficientes y que el acuerdo "se queda corto, hace política a pedazos y no cubre los problemas estructurales del país".

Asimismo, ha confirmado que la firma del pacto "no cambia nada" y que es imprescindible que el Govern descarte el proyecto del casino gigante en Tarragona.

Sin rastro del Hard Rock

En el documento del acuerdo no se menciona en ningún momento el Hard Rock, pero los socialistas, que pedían la aprobación del PDU para dar su apoyo a las cuentas, han asegurado que confían en la palabra del presidente de la Generalitat.

Según ha explicado el líder socialista en Cataluña, Salvador Illa, Aragonès dijo la semana pasada en sede parlamentaria que saldría adelante el proceso administrativo del proyecto. "Nunca he dudado de la palabra del presidente de la Generalitat", ha añadido.