Quién es DJ Verse, el nuevo novio de Inés Hernand

Inés Hernand es la mujer del año. Tiene pódcast, programas de televisión y de radio, presenta galas de cine, pincha música en festivales y cubre todo tipo de eventos de entretenimiento. Es una todoterreno de la comunicación que ha conquistado a su público con un humor crítico y un activismo comprometido. Y lo ha hecho cuidándose mucho de enseñar su vida privada. Por eso, la noticia de su nuevo noviazgo ha sido recibida con mucha sorpresa en redes sociales.

"Ya sabéis que enseño más mi curro que mi vida personal, pero hay cosas que son inseparables del día a día", ha empezado a relatar en su cuenta de Instagram. "Así que naturalizarlo con esta comunidad fantástica me parece siempre bien", ha añadido.

Un 'rollete' de Fuenlabrada

La primera vez que Inés Hernand dejó caer que estaba en una nueva relación fue en la gran cita anual del cine español -la gala de los Goya 2024-, donde la comunicadora retransmitía la alfombra roja para la web de TVE. Allí explicó qué había llorado de felicidad hace no mucho. "Porque me he echado un rollete de Fuenlabrada, que espero sea mi marido. Le dije: 'Esto que está pasando es muy bonito, somos unos afortunados'".

Pocos días después, ese 'rollete de Fuenlabrada' confesó llevar puesta una camiseta de Inés que había cogido de su propio armario y, seguidamente, la propia Hernand confirmaba su relación en su cuenta de Instagram.

DJ y productor

Él es Guillermo Camacho Rodríguez, más conocido como DJ Verse. A sus 36 años, es productor de música, aunque comenzó como cantante de rap y freestyle. Ahora, es responsable de las bases que suenan en eventos de la FMS, la liga profesional de improvisación de estilo libre. Además, participa en eventos como los premios Esland.

"Empecé a interesarme por la producción musical porque teníamos un grupo en el instituto que hacíamos música, te hablo del año 2000 aproximadamente, con 15 o 16 años. Yo escribía mis letras y era muy penoso, y me di cuenta de que tenía que haber una figura de alguien que se encargase de hacer las bases para poder cantar después las letras", revelaba en una entrevista con RTVE Playz.

Inés le ha definido como: "Es inteligente, generoso, consecuente, reflexivo y sosegado". "Estoy 'in love'", explicaba en su cuenta de Instagram. Una declaración de amor virtual a las que su novio ha respondido también, animándose a compartir un vídeo en stories donde se ve como la está acompañando en una sesión de maquillaje, con un divertido antifaz de cerdito.