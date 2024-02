Sanz, tajante sobre la instalación de carpas en la Plaza de España de Sevilla: "Ni una más"

Más allá de la polémica suscitada por la propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cerrar la Plaza de España para poder cobrar a los turistas, dinero que afirma que se reinvertiría en el mantenimiento y la seguridad de este espacio, el enclave proyectado por Aníbal González lleva tiempo siendo objeto de controversia debido a los numerosos eventos que se celebran allí.

Convenciones empresariales de más de mil personas, conciertos, desfiles de moda, actividades paralelas a grandes citas, como los recientes Grammy Latinos, rodajes audiovisuales… Son solo algunos de los eventos privados que han provocado el cierre de la plaza y, en la mayoría de los casos, el montaje de grandes estructuras en un espacio que, recordemos, está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC); y que también ha sufrido la invasión de aficionados extranjeros de fútbol que han llegado a celebrar botellones en la plaza.

"Aquí no viene ni una carpa más, ni una más", ha aseverado tajante este lunes el primer edil, que siempre se ha mostrado contrario a la celebración de este tipo de actos en el BIC. Sobre lo que no ha querido pronunciarse Sanz es sobre la idoneidad o no de que en la plaza tenga lugar el festival de música Icónica Fest, que se celebra cada año desde 2021 durante casi un mes con numerosos conciertos.

Al respecto, el alcalde solo ha manifestado que el festival tiene un contrato firmado para hacer uso de la Plaza de España hasta el año 2025, por tanto, ha reiterado Sanz, no será hasta entonces cuando se abra ese debate. Eso sí, el popular ha puntualizado que no fue él quien firmó ese último contrato, sino "el anterior Gobierno [del socialista Antonio Muñoz] justo antes de irse", hecho que, irónicamente, ha calificado de "casualidad".

El regidor también se ha referido a las dependencias administrativas que hay instaladas en el edificio de la Plaza de España, titularidad del Gobierno central (al Ayuntamiento la plaza en sí, desde los bancos de las provincias a la balaustrada). Y al respecto, ha dicho que es "totalmente absurdo" y "sin sentido" que "este emblema de la Exposición de 1929 albergue oficinas". Sí ha apostado, no obstante, por el mantenimiento del edificio de la Capitanía General y de las instalaciones de la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, pero no de otras oficinas, como las de extranjería. "No tiene sentido", ha reiterado Sanz.