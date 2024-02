El 'youtuber' Libertad y lo que surja confiesa que está en trámite para registrarse como mujer: "Es totalmente en serio"

Adriá Nuñez, un creador de contenido que se define a sí mismo como "divulgador de la libertad", ha confesado que ha solicitado el cambio de género en el Registro Civil.

Libertad y lo que surja, como se llama en su canal de YouTube con más de 300.000 suscriptores, ha defendido ante las cámaras de TV3 que se identifica como mujer y desea corregir su documentación.

En el documental de Sense Ficció, dedicado a los "fachatubers", Núñez ha comparado al feminismo con el apartheid y ha asegurado que el movimiento se asemeja al nazismo.

Además, ha dejado claro que va "totalmente en serio" con su deseo de cambiar de género legalmente, después de señalar que "hay 500 leyes" que favorecen a las mujeres en España. Una información que ha sacado de una página web de la que ni recuerda el nombre.

Tampoco es capaz de entender la pregunta del periodista, qué quiere saber si le preocupa que su decisión "desacredite una ley dedicada a la minoría trans". "¿Por qué? ¿De qué manera va a hacer eso?", contesta confuso.

Como sea, está seguro de que su decisión "no es fraude de ley": "Aunque fuese mentira, mientras yo no me aproveche de nada, seguiría sin ser fraude de ley".

Otra mentira que se ha hecho viral por su presión cuando descubre que su proceso actual ya puede ser criminalizado si se descubre que está mintiendo. "Busco ser registrado en el término correcto", reitera.

Eso sí, "aún no tiene nada pensado" sobre qué hará si conseguí cambiarse el género a mujer, ya que, como ha afirmado, hay muchos mecanismos que podrían ayudarle.