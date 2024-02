Estos son los 'youtubers' tras Alvi_ent, la cuenta que ha generado el caos tras esconder 1.000 euros en las dunas de Maspalomas

Tres jóvenes influencers bajo el nombre de Alvi_ent causaron caos en las dunas de Maspalomas el pasado sábado 24 de febrero, después de anunciar en redes sociales que habían escondido mil euros en la arena.

Decenas de jóvenes se congregaron en la localización con palas y todo tipo de herramientas que les ayudaran a encontrar el maletín con el dinero. Mientras, los creadores lo grabaron todo en sus historias.

Ahora, todas sus cuentas han desaparecido después de que otro usuario, llamado Juan Miguel Garrido, les denunciara públicamente por "atentado medioambiental", ya que las dunas es un espacio protegido en el que está prohibido el paso.

Desde entonces, los protagonistas del reto han intentado eliminar su huella en redes sociales, para no mostrar el tipo de contenido que hacían hasta ahora.

En el vídeo de presentación del "reto", aseguran que habían conseguido ese dinero para promocionar un festival de música de la isla, que organiza la empresa DN7. "Es dinero fácil", señalan al final del vídeo, donde muestran el resto de sus 'empresas'.

Una de ellas es una marca de ropa y, la otra, es un pódcast llamado 'Nunca va a funcionar', que presentan dos de los integrantes de Alvi_ent: JuanCar y Hugo.

Ambos se presentan como emprendedores que buscan a través de las redes y de todo tipo de pequeñas empresas ganar dinero por su propia cuenta. JuanCar asegura que cuenta con 40.000 seguidores en TikTok y Hugo, más de 200.000.

El perfil de @Hugo_onelife es el único que sigue en pie en el momento de escritura del artículo. En él, se dedica a subir vídeos dedicados a convertirse en mentor de "mindset".

El instagram eliminado de Alvi_ent. INSTAGRAM

Hacía tres semanas que no publicaban ningún episodio del pódcast y Hugo no había generado ningún contenido en TikTok desde el año pasado. Parece que habían decidido unir fuerzas en Alvi_ent con el dueño de la tienda de ropa Moske, pero la jugada no les ha salido bien.