La actriz Tippi Hedren, madre de Melanie Griffith, sufre demencia

Tippi Hedren ha sido una de las actrices más aclamadas de Hollywood, especialmente entre las décadas de los 50 y 60, cuando se convirtió en la musa de Alfred Hitchcock en su reconocida película de terror, Los pájaros, estrenada en 1963 y por la que obtuvo un Globo de Oro.

Ahora, la madre de Melanie Griffith, con 94 años cumplidos en enero, sufre demencia, según ha dado a conocer en declaraciones a elcierredigital.com el periodista Gustavo Egusquiza, quien se habría enterado de la trágica noticia al tratar de ponerse en contacto con la intérprete.

"Fui a hacer una entrevista a Tippi Hedren para Forbes Women y su agente me dijo que la actriz no estaba disponible para hacer entrevistas porque sufre demencia en estos momentos", ha asegurado el periodista sobre la actriz que "no es capaz de acordarse de su carrera" y, por consiguiente, de conceder entrevistas.

"Y es una auténtica pena que una mujer brillante, con una carrera tan brillante, madre de otra gran artista como Melanie Grifithh, se encuentre en esta difícil situación", se ha lamentado Egusquiza.

Sin duda, una devastadora noticia para el cine norteamericano que llega de forma inesperada, ya que su hija Melanie, exmujer de Antonio Banderas, era quien, hasta ahora, había dado la última hora de la vida de Tippi.