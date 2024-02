José Luis Ábalos, el copiloto de Sánchez ahora repudiado que amenaza con gripar el motor de la legislatura

El 10 de julio de 2021 se produjeron varias sorpresas. En el fondo y en la forma. Primero, Moncloa anunció una comparecencia del presidente Pedro Sánchez para publicitar una crisis de Gobierno que días antes el propio jefe del Ejecutivo había descartado al asegurar que no era una "prioridad". Después, el secretario general de los socialistas confirmó la salida de varios pesos pesados del Gobierno: Carmen Calvo, hasta entonces vicepresidenta primera; Iván Redondo, exjefe de Gabinete... y José Luis Ábalos, que ocupaba el Ministerio de Transportes. Fue el principio de la caída en desgracia del hombre que había ocupado también la Secretaría de Organización de la formación socialista, puesto del que decidió dimitir, al contrario de lo que hizo este martes con su escaño, al que ahora se aferra y abre así una crisis sin precedentes en el PSOE de Sánchez.

Tres años después, los motivos sobre aquellos ceses en el Ejecutivo apenas se han explicado. Fuentes gubernamentales han asegurado que se debió al cansancio generalizado entre los ministros tras la gestión de la pandemia de coronavirus, la mayor crisis sanitaria vivida en las últimas décadas. Sin embargo, el PP apunta a otros motivos. Ahora, más concretamente, al caso Koldo, que se ha saldado con la detención de 20 personas por presuntas comisiones irregulares aprovechando la compra de mascarillas por parte de diferentes ministerios y autonomías.

Entre esos arrestos se ha producido el de Koldo García Izaguirre, hombre de confianza del exministro cuando estaba al frente del ministerio. Y todos los focos apuntan ahora al político valenciano, del que Sánchez ha negado en público que lo cesara por conocer el caso. "Por supuesto que no", dijo el miércoles pasado, antes de añadir que "cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones en una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente se ha visto en otras instancias y en otras autonomías, cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España".

El propio Ábalos dijo sentirse "estupefacto" y "muy decepcionado", aunque el PSOE llevaba desde el viernes pasado enseñándole la puerta de salida para que dimitiera como diputado. "Yo sé lo que haría", dijo María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria general de la formación el viernes. El exministro no cuenta aún con ninguna imputación, pero su vida política, en la que alcanzó máximas cotas de poder e influencia, parece haber quedado vista para sentencia. Este martes retó a su partido y se negó a dimitir, pese a que la formación se lo había pedido de manera pública. Pero su salida al Grupo Mixto supone la constatación de que ha quedado fuera de la primera línea.

Ábalos siempre fue un hombre de partido y de política -a la que ha dedicado más de cuatro décadas-. Nacido en la localidad de Torrent en 1959, siempre presume de haber sido comunista "cuando no se podía", pues se afilió a las juventudes del Partido Comunista de España en 1976, estando aún esta formación ilegalizada. Llegó cinco años después al PSOE valenciano, donde este graduado en Magisterio ha desarrollado casi toda su vida política. Fue asesor del partido en el Ayuntamiento de Valencia antes de ser concejal en dicho Consistorio, cargo que ocupó entre 1999 y 2007. En esos años disputó las primarias para ser secretario general de la federación valenciana, algo que nunca logró.

En 2009 dio el salto a Madrid. La bancada socialista del Congreso dejó un hueco libre, que fue ocupado por Ábalos. Fue ahí cuando coincidió con Sánchez, que llegó cinco meses después. Al presidente le apoyó en las primeras primarias que ganó en 2014. Pero no fue hasta las segundas cuando se convirtió en su escudero. Es uno de los que se subían al coche con el que Sánchez recorrió España para volver a ganar. El jefe del Ejecutivo lo citó hasta en doce ocasiones en Manual de Resistencia, su primer libro. "Hasta entonces [las segundas primarias] no nos habíamos tratado", apunta en el texto, en el que le define como una "persona consistente" con intervenciones "contundentes" en el Comité Federal. Tal era la confianza que recibió Ábalos del actual presidente, que fue el elegido para intervenir en la moción de censura que derrocó al Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018. Moción que se articuló en torno a la impunidad cero a la corrupción.

Tras alcanzar el PSOE la Moncloa, Ábalos fue nombrado ministro de Transportes, cargo en el que se mantuvo tres años. No sin polémicas, como el 'caso Delcy'. En enero de 2020, nada más suceder la segunda investidura de Sánchez, se vio con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, cuando ésta tenía prohibido el acceso al espacio Schengen. La oposición judicializó el asunto, aunque la Justicia terminó archivando el caso porque "la zona de tránsito internacional de un aeropuerto internacional español no es territorio nacional". PP y Vox también judicializaron otro caso que también terminó siendo archivado. La oposición denunció el "aval" del rescate con 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea "chavista, en quiebra y sin vuelos", un asunto del que él siempre se desvinculó.