Quién es Alba Moreno, la divulgadora que explica las leyes de la física con su peculiar estilo a más de un millón de seguidores

Alba Moreno, más conocida como @fisicamr, se ha convertido en una de las creadoras de contenido más originales y aplaudidas de los últimos años por acercar la física a miles de espectadores de manera sencilla y reivindicativa.

La influencer ha querido destruir todos los estereotipos que rodean a los científicos: no todos llevan bata, no todos tienen gafas y, lo más importante, no todos son hombres.

En los últimos tres años, Moreno ha trabajado para explicar cómo funciona la gravedad, los agujeros negros, el solsticio de verano y también para descubrir más referentes femeninos en el mundo de la ciencia.

Así fueron los comienzos en redes de Alba Moreno



Alba Moreno nació en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) hace 22 años y desde el principio, se interesó por el universo y las estrellas. Una pasión que desarrolló al mismo tiempo que se adentraba en el estilo urbano.

Las uñas llamativas y los conjuntos únicos la ayudaron a tener valentía a la hora de derribar el estereotipo de que no podía gustarle las matemáticas. Cuando descubrió que había una carrera que respondía a todas sus preguntas, no dudó en comenzar Física por la UNED.

Entonces, descubrió que quería hablar de lo que aprendía con todo el mundo. Dar clases particulares desde los 16 años no era suficiente y, sin tener ninguna experiencia, empezó a subir vídeos a TikTok.

Buscaba una comunidad interesada en física y ha encontrado un millón de alumnos en Instagram que descubren todos los secretos del universo gracias a su cercanía a la hora de enseñar.

Ahora, compagina tercero de carrera, con su labor de profesora y su puesto como divulgadora en redes sociales. Así, se ha convertido en un ejemplo a seguir y una inspiración, esperando que su influencia lleve a más niñas a decidirse por carreras STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en sus siglas en inglés), aún muy dominadas por estudiantes masculinos.