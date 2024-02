Víctimas del 17-A y de ETA, en contra de que se vincule Tsunami y terrorismo: "Banalizar esta palabra nos hace mucho daño"

Víctimas del atentado del 17-A y de ETA explican que están en contra de la vinculación de Tsunami y terrorismo. Jesús Fructuoso, hermano de Juan Fructuoso (primera víctima civil de ETA en Cataluña), se siente "insultado" por este vínculo que hace la justicia española. Afirma que se está "banalizando" el terrorismo. Javier Martínez es el padre de Xavi, el niño de 3 años asesinado el 17-A de 2017 en Barcelona. Y coincide con Jesús: "Banalizar el terrorismo hace mucho daño a todas las víctimas".

Por otro lado, la abogada Jone Goirizelaia ha defendido a muchos miembros de la izquierda abertzale acusados de colaborar con ETA. Y asegura que la justicia española "ha trasladado al 100%" a Cataluña la estrategia que ya aplicó en el País Vasco.

Un "insulto" a las víctimas de terrorismo

Jesús Fructuoso es hermano de Juan Fructuoso, la primera víctima civil de ETA en Cataluña. La banda terrorista hizo estallar un coche bomba el 2 de abril de 1987 en la avenida Meridiana, y provocó su muerte (29 años). Casi 37 años después, Jesús Fructuoso explica que su vida cambió totalmente a partir de unos hechos que "no se superan nunca".

Jesús asegura que, como víctima del terrorismo, se siente "insultado" por las vinculaciones de Tsunami y terrorismo, y también afirma que se está "banalizando" este concepto: "Quienes hemos vivido un acto terrorista sabemos lo que es, y esto no tiene nada a ver", añade en referencia a las movilizaciones de 2019 contra la sentencia del Supremo por el juicio del 1-O.

Desde su casa, y acompañado por una foto de su hermano, Jesús se pregunta con retórica si al final no se podrá "protestar por nada": "Una cosa es una protesta, que puede ser violenta, pero dentro de unos límites. Y la otra es organizar un atentado y matar a gente expresamente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra", reflexiona.

Finalmente, Jesús opina que se investiga a Tsunami por terrorismo por cuestiones "políticas": "Ahora les interesa que esta gente no entre a la amnistía y se han inventado esto del terrorismo". Pero ya se están dando cuenta ellos mismos de que esto no lleva a ninguna parte", concluye.

"Hace mucho daño. Y no tiene nada a ver"

Por otro lado, Javier Martínez es el padre de Xavi, el niño de 3 años asesinado el 17-A de 2017 durante el atentado yihadista en Barcelona. Javier subraya que "banalizar la palabra 'terrorismo' hace mucho daño a todas las víctimas".

Desde la sede de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados (en la Torre Jussana de la capital catalana), Martínez añade que condenar o perseguir a personas por ir a una manifestación, salir a la calle o hacer "cualquier cosa", y decir que esto es terrorismo, "hace mucho daño a las víctimas": "Están muy equivocados", apunta en referencia a la justicia española.

Martínez reitera que las movilizaciones posteriores a la sentencia de 2019 no tienen "nada que ver" con el terrorismo, y se pregunta si también serán terroristas las personas que se están manifestando en las calles de todo el mundo para reclamar que se acabe la guerra entre Hamás e Israel. "Y si me manifiesto porque no estoy de acuerdo con que me suban los impuestos, ¿también lo soy?", se pregunta con retórica.

En esta línea, asevera que movilizarse "con pacifismo" y promover el sit and talk -el lema del Tsunami- tampoco tiene "nada a ver" con el terrorismo: "No se puede comparar", insiste.

"Paralelismo claro" con la estrategia judicial en Euskadi

Goirizelaia, abogada y diputada en el Parlamento Vasco hasta 2019 por EH Bildu, asegura que ve un "paralelismo muy claro" entre la estrategia de la justicia española aplicada en Euskal Herria y la que se está continuando con el independentismo catalán. Goirizelaia afirma, de hecho, que se está "trasladando al 100% a Cataluña la misma estrategia judicial del Estado para perseguir la izquierda abertzale.

"Lo vi clarísimo en el juicio del Supremo", afirma en referencia al juicio de 2019 contra los líderes independentistas catalanes, condena del cual originó las acciones de protesta del Tsunami.

La abogada recuerda que en el País Vasco había el documento del proyecto Udaletxe, un supuesto entramado empresarial diseñado por ETA para financiar organizaciones de su entorno. En este marco, el juez Baltasar Garzón cerró el diario Egin y la emisora Egin Irratia, en 1998. El Supremo declaró nulo el cierre del diario en 2009: "Se consideraba que todo era ETA", recuerda Goirizelaia.

En cuanto al juicio del Supremo contra los líderes del proceso catalán, la abogada constata que en vez del documento Udaletxe, encontraron "una agenda", en referencia a la libreta Moleskine del presidente parlamentario de ERC, Josep Maria Jové. En esta línea, explica que en 2019 ya comentó con los abogados catalanes que había "un paralelismo clarísimo" en cuanto a la estrategia judicial del Estado.

Goirizelaia formó parte del colectivo Ahotsak ("Voces", en euskera), una entidad de mujeres de diferentes sensibilidades políticas a favor de una solución dialogada y sin violencia al conflicto vasco, que se creó en 2006 durante el proceso de paz con ETA liderado por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Ciertas similitudes con el objetivo de Ahotsak

La abogada ve ciertas similitudes con el objetivo de Ahotsak y el lema sit and talk del Tsunami, y concluye que no le extraña "en absoluto" que los tribunales de Suiza hayan dicho que no investigarán nada, porque consideran que la cuestión es eminentemente política.

En este sentido, Goirizelaia reflexiona que no se puede perseguir por terrorismo unos hechos donde no haya habido uso de la violencia, ni los haya liderado ningún grupo organizado, que antes haya sido declarado de carácter terrorista: "No se están aplicando los conceptos, sino que se parte del resultado que quieres conseguir para hacer una interpretación de aquello que quieres. Y esto no es derecho penal. En toda Europa se denomina derecho penal del enemigo", concluye.