Collboni anuncia un fondo de cuatro millones de euros para que equipamientos deportivos de Barcelona ahorren agua

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este domingo la creación de un fondo extraordinario de cuatro millones de euros a cargo del presupuesto de 2024 para que los equipamientos deportivos de la ciudad, tanto públicos como privados, puedan hacer las adaptaciones necesarias para ahorrar agua y ser más eficientes ante la sequía.

Así lo ha anunciado Collboni durante su intervención en el consejo extraordinario de la federación del PSC de Barcelona, en el que ha expresado su preocupación por un sector que puede ser uno de los grandes damnificados por la falta de previsión por la crisis hídrica.

El alcalde ha recordado que Barcelona es una de las ciudades que mayor práctica deportiva tiene en el mundo y ha puesto como ejemplo que el 73% de los niños de la ciudad practican deporte escolar y que el 66 % de la población adulta afirma que hace deporte.

Con esta medida, cerca de 900 entidades públicas y privadas podrán aplicar nuevas medidas para reducir el uso de los recursos hídricos en las instalaciones deportivas, desde la reducción de la presión del agua en las duchas a la instalación de sensores, la automatización de determinados procesos de limpieza o la mejora del riego con agua no potable, entre otras cosas.

El ayuntamiento quiere garantizar la práctica deportiva, federada y de base en un momento en el que las medidas aplicadas ante la situación de emergencia que afectan a la ciudad de Barcelona podrían llegar a poner en peligro la supervivencia de un sector clave para la salud de la personas y generador de empleo. "Esto es ayudar a los sectores y no culpabilizarlos", ha añadido el líder del PSC en Barcelona.

En este sentido, Collboni ha dicho que no hay que culpabilizar a los sectores de la sequía y ha reprochado a la Generalitat la falta de inversión de los últimos años "en lugar de estar a otras cosas" porque, ha añadido, que "no haya lluvia no es culpa de nadie, que no haya infraestructuras sí"