Encuentran en China el fósil de un "dragón" de hace 240 millones años

Un grupo de científicos ha descubierto en China un fósil nuevo y notablemente completo: un reptil acuático del período Triásico de cinco metros de largo.

La criatura data de hace 240 millones de años y ha sido apodada "dragón" debido a su cuello extremadamente largo. Se trata de un ejemplar de Dinocephalosaurus orientalis, una especie que fue identificada originalmente en el año 2003.

Este nuevo y espectacular fósil ha permitido a los científicos ver la anatomía completa de este extraño animal prehistórico. Nick Fraser, de los Museos Nacionales de Escocia, que formó parte del equipo internacional que estudió el fósil, dice que esta era la primera vez que los científicos podían verlo en su totalidad, recoge la BBC.

"Tenía extremidades en forma de aletas y su cuello es más largo que el cuerpo y la cola combinados", dijo. El investigador especuló que un "cuello largo y flexible", con sus 32 vértebras separadas, podría haber proporcionado una ventaja en la caza, permitiendo al Dinocephalosaurus orientalis buscar comida en las grietas bajo el agua.

El fósil fue descubierto en antiguos depósitos de piedra caliza en el sur de China. "Este descubrimiento no hace más que aumentar la rareza del Triásico", dijo Fraser a la BBC. "Y cada vez que miramos estos depósitos, encontramos algo nuevo", dice.

El artículo que describe un conjunto de nuevos fósiles del animal se publica en la revista Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.