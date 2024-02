Qué fue de Christopher Mateo, ganador de 'Supervivientes 2015'

Hay que retroceder hasta 2015 para recordar a Christopher Mateo, el amigo de Isa Pantoja que concursó en Supervivientes en dicho año y finalmente se llevó la victoria.

El joven se dio a conocer en televisión gracias a su hermano Rafa Mateo, quien se convirtió en una figura pública al participar en Quién quiere casarse con mi hijo.

Este parentesco le permitió dejarse ver frecuentemente por platós de televisión, haciendo crecer poco a poco su popularidad. Pero después de su hito en el reality de supervivencia de Telecinco, Christopher Mateo se fue retirando paulatinamente del foco mediático.

¿Y qué ha sido de Christopher Mateo? Según informó Telecinco en agosto de 2023, el ganador de Supervivientes 2015 decidió apartarse de la pequeña pantalla para vivir a su vida anónima y millonaria en Marbella.

Christopher Mateo habla de salud mental

Al igual que se le perdió el rostro en televisión, el hermano de Rafa Mateo no suele interactuar en redes sociales, donde no es muy activo. No obstante, recientemente se sinceró con los seguidores sobre salud mental.

El empresario quiso mostrarse más cercano con todas aquellas personas que le siguen en Instagram dando algunos detalles de su vida personal. De hecho, el marbellí expresó que se encontraba muy bien a nivel mental, y que estaba afrontando su vida con "motivación, fuerza y paz mental".

El cambio de look del ganador de 'Supervivientes 2015'

Durante este tiempo Christopher Mateo también se ha sometido a un cambio de look: y es que el ganador de Supervivientes 2015 pasó de un flequillo voluminoso a una larga trenza.