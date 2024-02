Meryl Streep y Martin Short, cazados cenando juntos entre rumores de romance

Los rumores comenzaron por primera vez durante la gala de los Globos de Oro de este mismo año, a principios de enero. Meryl Streep y Martin Short, ambos nominados en sus respectivas categorías, se mostraban muy cómplices y sin parar de compartir risas en la mesa de su serie, Solo asesinatos en el edificio, donde el cómico es uno de los protagonistas y la actriz ha sido la invitada estrella de la tercera temporada.

Sin embargo, y a pesar de la idea de los fans, que veían cómo el romance en la pequeña pantalla —su trama en la ficción les unía románticamente— pasaba a la vida real, negaban que entre ellos hubiese surgido nada en el rodaje de la serie de Disney+. El propio Short le aseguró a la revista People que ambos eran solo "muy buenos amigos y nada más".

Sin embargo, el hecho de que ambos estuviesen solteros, la química que habían desprendido en sus escenas y esa misma amistad han seguido alimentando la posibilidad de que surja algo entre la oscarizada intérprete de 74 años y el veterano humorista de 73. Y ahora, además, han sido cazados saliendo a cenar juntos.

La incipiente pareja ha sido fotografiada esta semana asistiendo con un grupo de amigos a un moderno restaurante, el Giorgio Baldi, situado en Santa Mónica, en California. Dichas imágenes, por supuesto, han vuelto a despertar la ilusión de sus fans.

"Necesito que sea cierto", "Esta supuesta relación es ahora mi Imperio Romano", bromas sobre que dejan solo a Steve Martin —el otro protagonista de Solo asesinatos en el edificio— o que sus sonrisas no pueden tener otra explicación son comentarios que se suelen leer en las publicaciones que hablan de ello.

Una de sus compañeras en la serie, Jackie Hoffman, respondía recientemente a Page Six sobre el tema: "He visto esa química platónica, pero no lo pensé [que estuviesen saliendo] ni por un segundo. Creo que ambos son tan buenos actores que todo el mundo se lo ha creído porque querían creérselo". Además, añadió en broma: "Él siempre está muy activo y no puedo imaginarme que ella lo aguante".

El pasado mes de octubre, poco después de recibir el Premio Princesa de Asturias, salía a la luz que Meryl llevaba varios años separada de Don Gummer, su marido durante 45 años y padre de sus cuatro hijas. Aun así, ella siempre ha reconocido que el gran amor de su vida fue el fallecido actor John Cazale.

Por su parte, la esposa de Martin Short, Nancy Dolman, con quien estuvo casado tres décadas —tuvieron tres hijos—, murió en el 2010 a los 58 años debido cáncer de ovario. El actor no ha vuelto a salir con nadie más desde su fallecimiento y recientemente se volvía viral un vídeo en el que aseguraba que seguía "locamente enamorado" de su mujer ante una mala pregunta de unas presentadoras.