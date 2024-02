Natalie Portman califica de "terribles" las especulaciones sobre su divorcio de Benjamin Millepied

Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron durante el rodaje de Cisne negro. Se casaron poco después, en 2012, y tuvieron dos hijos: Aleph, que ya tiene 12 años, y Amalia, de 6. Sin embargo, todo se acabó en junio de 2023 después de que varias fuentes acusasen al coreógrafo francés de dos infidelidades: primero, una aventura con una mujer de 25 años un año antes, y más tarde cuando fue visto saliendo con la activista climática Camille Étienne.

Ahora, la intérprete de 42 años —él tiene 46— y ganadora del Oscar ha concedido una entrevista para Vanity Fair donde ha hablado sobre cómo fue intentar reparar su matrimonio mientras salían a la luz todas esas especulaciones sobre la razón de su final, que acabaría llegando ese mismo verano.

"Fue terrible y yo no tengo ningún interés por contribuir a ello [a alimentar los rumores", ha dicho la actriz de Closer, V de Vendetta o Secretos de un escándalo a la revista, admitiendo que lo hizo así porque descubrió muy pronto en su vida cómo es Hollywood con temas como este.

"Me volví muy protectora desde el principio. De hecho elegí un nombre diferente cuando comencé —su verdadero nombre, de origen hebreo dado que es israelí, es Natalie Hershlag—, lo cual fue una forma interesante de separar identidades", ha explicado.

"Yo me cabrearía si alguien [a quien conozco] del colegio me llamara Natalie Portman. Pensaría: 'Pero si me conoces como Natalie Hershlag desde pequeños'. Aquello fue una especie de bifurcación extrema de mi identidad que he tratado de integrar un poco más en mi vida como adulta", ha añadido.

Portman ha explicado que precisamente por esta dualidad al principio le costó comprender que ambas identidades eran parte de ella. "No es que hubiese un yo 'real' y un yo 'fingido', porque no necesariamente tenían nombres diferentes. No son solo dos versiones distintas: hay multitud de maneras en que otras personas me ven, tanto en público como en privado, y otras tantas en como yo me veo a mí misma", ha continuado.

Y esa disociación es la que ha tenido que combatir precisamente con su divorcio: "De alguna manera, la intersección de todo eso es lo que soy, y es importante tener todo eso dentro de mí y en lugar de decir que es algo externo, pensar que es la realidad".

"Cuando comencé a tener hijos y a tener una familia, fue cuando me di cuenta de que tal vez no era práctico decir que soy dos [identidades distintas]. Y como tengo muchas interacciones durante mi día como persona pública, excluir esa otra parte de mi experiencia no era realista", ha finalizado.