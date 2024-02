450.000 millones de euros, 10 años y un país candidato: así trabaja la UE en la reconstrucción de Ucrania

Más de 10.300 muertos en dos años de invasión, ciudades devastadas, vidas arrebatadas, un mundo que no se parece en casi nada al que se dejó atrás el 24 de febrero de 2022. Rusia atacó a Ucrania y cambió la historia reciente del planeta. La guerra también consiste en acumular cifras, y después de tantos meses de conflictos los cálculos juegan en contra de Kiev; su contraofensiva no ha funcionado y los expertos apuntan a que estamos ante "una partida de ajedrez condenada a terminar en tablas". Mientras, Ucrania mantiene el apoyo de sus socios, sobre todo de una Unión Europea que empuja con su ayuda más rápido, para sorpresa de muchos, que Estados Unidos.

Pero parece complicado llegar al optimismo. Un informe publicado por el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Gobierno ucraniano calculó esta semana que el coste de la reconstrucción del país asciende a unos 450.000 millones de euros, y tardará una década en completarse una vez que termine la guerra; aunque los esfuerzos para la recuperación ya se están dando con el conflicto en marcha. Más en concreto, Kiev necesitará 15.000 millones de euros solo en 2024, de los cuales solo tiene garantizados 5.500 por sus socios internacionales. Las cuentas, por momentos, no salen, aunque la UE siga implicada en ese respaldo.

El bloque comunitario volvió a demostrar ese compromiso con los 50.000 millones comprometidos en el Presupuesto de la Unión para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. El apoyo, eso sí, está visto para el largo plazo "por las necesidades de Kiev y también por interés propio", reconocen en Bruselas las fuentes consultadas por 20minutos. En total, el apoyo de la UE a Ucrania desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia asciende a más de 88.000 millones de euros, según los datos compartidos por la Comisión. Esto se divide en varias partes:

Unos 43.300 millones de euros facilitados por la iniciativa Equipo Europa para "apoyar la resiliencia económica, social y financiera general de Ucrania"; alrededor de 28.000 millones de euros en medidas de asistencia militar, de los cuales 6.100 millones de euros se han movilizado en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; y más de 17.000 millones de euros para ayudar a los Estados miembros a atender las necesidades de los ucranianos que huyen de la guerra hacia los países miembros de la UE.

En 2023, a fin de seguir apoyando a Ucrania, el presupuesto de la UE permitió prestar asistencia al país por valor de 19.500 millones de euros, incluido "un paquete de ayuda sin precedentes" de 18.000 millones de euros en préstamos en condiciones favorables. Esto se sumó a los 10.500 millones de euros concedidos en préstamos y subvenciones en 2022. El objetivo, recuerdan en Bruselas, es que el Gobierno ucraniano pueda seguir pagando salarios y pensiones, restaurar las infraestructuras vitales dañadas por la guerra, mantener los servicios públicos esenciales, como hospitales, escuelas y viviendas para las personas reubicadas y garantizar la estabilidad macroeconómica.

También en 2023 la Comisión Europea y Ucrania firmaron un acuerdo para la adhesión del país al Programa para el Mercado Único. Este acuerdo ayudará a las empresas ucranianas, ya que facilitará, resume el Ejecutivo comunitario, el acceso a los mercados, un entorno empresarial favorable, el crecimiento sostenible y la internacionalización. De hecho, el año pasado fue "el de un acelerón en el apoyo a Ucrania", así que no hay "fatiga bélica", ni mucho menos, aunque el tema haya dejado en algunos momentos de estar en la primera línea mediática, recuerdan las fuentes.

A nivel ciudadano, el respaldo parece también sostenido, al menos según los datos que manejan las instituciones europeas. Según el último Eurobarómetro, casi nueve de cada diez ciudadanos de la UE (el 89%) está de acuerdo en prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por la guerra y más de ocho de cada diez (el 84%), en acoger en la Unión a personas que huyen de la guerra.

Con todos los datos anteriores la imagen parece clara, pero en Bruselas insisten en que es necesario "mantener el realismo": la guerra irá para largo. "Puede que haya fatiga en el espacio de la opinión pública, porque es muy difícil mantener durante tanto tiempo una cuestión como esta, una guerra como esta, como digo, en las portadas. Pero el compromiso aquí no se ha movido, no se ha deteriorado. Hemos seguido avanzando", exponen las fuentes, mientras las instituciones son conscientes de que si se quiere mantener el respaldo "habrá que reorientar algunos elementos", sobre todo desde el punto de vista económico. El Alto Representante, Josep Borrell, ya aseguró que ahora la clave ya no está tanto en "ayudar todo el tiempo que sea necesario", sino en entender "qué necesita Ucrania" para ganar la guerra.

¿Y la entrada en la UE?

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea, con todo, sería el último paso del camino. La mirada a largo plazo de la UE pasa precisamente por ahí: cuando se habla de Ucrania se habla de un país candidato, y eso 'ata' al bloque a un apoyo sostenido en el tiempo. De momento, la Comisión Europea reconoce los avances. Ucrania ha realizado avances en varios aspectos importantes, entre ellos: la reforma del sistema judicial; la reducción del dominio de los oligarcas; la lucha contra el blanqueo de capitales; la reforma de los órganos de gobernanza judicial; y la protección de los derechos de las minorías nacionales.

"Ucrania ya ha dado pasos importantes para convertirse en una economía de mercado operativa. Esto es crucial, ya que el país debe ser capaz de integrarse en el mercado único de la UE. Por su parte, la UE ya ha trabajado para integrar a Ucrania en mayor medida, por ejemplo en los sectores del transporte y la energía", explican desde el Ejecutivo comunitario. Tanto la Comisión como los Estados miembros ven con buenos ojos los avances de Kiev, y la contrapartida se ha dado con la luz verde para la apertura de negociaciones a la adhesión. "Nunca antes ningún país había avanzado tan rápido en este proceso", reconocen las fuentes. Con todo, el camino por andar, como parece que será la guerra, es largo.