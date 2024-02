Cristinini critica a DAZN por "fomentar el 'ciberbullying": "Dan a entender que desde Twitter pueden dejar a una mujer sin curro"

Continúa la polémica entre Cristinini y la Formula 1, más de una semana después de que DAZN dejara claro que la streamer no formaría parte de su equipo de reporteros y colaboradores durante la siguiente temporada.

En las últimas horas, la catalana ha decidido tomarse el asunto con humor y ha tuiteado una imagen de la aplicación de DAZN con el mensaje: "Conmigo no hubiera pasado".

Un intento de rebajar las tensiones que ha provocado, de nuevo, una horda de malos comentarios que cada vez son más habituales en sus redes sociales.

De hecho, hace unos días, Cristinini se quejó en directo que el marketing de DAZN había "alentado al ciberbullying" todavía más de lo que ya suele soportar, criticando el tuit en el que dejaron caer que su nueva reportera empezaba por la letra C.

"Era innecesario", comentó a sus espectadores: "Me han hecho trending topic porque les ha salido de la punta de la polla, y a mí esto me ha parecido feo. Totalmente innecesario. Machacar a una persona y fomentar el ciberbullying de esta manera me ha parecido bastante feo".

Además, aseguró que ella nunca fue considerada para el puesto. "La gente se piensa que me han echado de Dazn por su presión o sus mierdas de twitter, cuando eso es completamente falso, y creo que es importante aclararlo", declaró.

"Estamos dando el mensaje de que si insultas a una mujer y la pones de puta para arriba, consigues dejarla sin curro y eso es superimportante decir que eso no ha sido así. Yo nunca he estado en negociaciones con Dazn", reiteró.

"Esto no ha sido decisión de neandertales de twitter Fórmula 1. No lo ha sido. Es que no ha existido esta negociación. Ahora se piensan que mis negociaciones se han acabado por sus presiones. Y desde Dazn se está dando un mensaje feo, y lo voy a decir así de claro. Porque no están saliendo a decir que esto no ha sido así", concluyó enfadada.