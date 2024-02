Robles alerta del riesgo real de que Putin ataque un país de la OTAN "a corto o medio plazo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que existe un "riesgo real" de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ataque un país de la OTAN "a corto o medio plazo", por lo que ha pedido "no bajar la guardia".

Robles ha hecho esta reflexión durante el debate 'Dos años después de la invasión de Ucrania, los ejércitos frente a la guerra ampliada', en el Círculo de Bellas Artes, en el que ha asegurado que a los españoles nos puede resultar muy lejano lo que pase en Ucrania pero los ciudadanos de Letonia, Lituania, Polonia o Finlandia están "en un sinvivir" por la amenaza rusa.

En declaraciones posteriores a los medios, Robles ha subrayado que la situación es "realmente muy preocupante", a lo que se suma la posibilidad de que el expresidente estadounidense Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, lo que Europa ve como "un problema grande".

"Lo que sí tenemos todos claro (en Europa) es que vamos a seguir trabajando en la unidad para ayudar a Ucrania y vamos a esperar los acontecimientos", ha señalado.

Robles ha asegurado que el tema se abordó en la última reunión de la OTAN que se celebró la semana pasada "y efectivamente, todos somos conscientes de que ese riesgo existe, de que es un riesgo real y que, por tanto, es una labor de todos que Europa siga potenciando sus capacidades de la industria de defensa".

Preocupación si gana Trump

La ministra ha insistido en que "efectivamente hay una preocupación seria" sobre si Trump gana las elecciones, por lo que los países de la Unión Europea "estamos reforzando nuestra posición en el ámbito de la disuasión y en el ámbito de la producción industrial de defensa".

Durante su intervención en el debate, la ministra ha calificado de "absolutamente escalofriantes" las declaraciones de Trump en las que aseguraba que Estados Unidos no debería defender a los países de la OTAN que no inviertan el 2% en defensa, un objetivo que España no alcanzará antes de 2029.

Respecto a la entrega de armamento a Ucrania, ha asegurado que algunos países dieron material que ya no les servía pero que tampoco ha sido útil para los ucranianos, mientras que los 10 Léopard enviados por España "son los que están funcionando".

"Hubo un momento en el que se envió lo que sobraba y no lo que se necesitaba", ha reconocido Robles, que ha apuntado que en estos momentos lo que requiere Ucrania son municiones y defensa antiaérea. "No es un problema de cantidad sino de calidad y de coordinación", ha subrayado.

Por ello, es importante lo que están haciendo ahora los países aliados que están trabajando en dos frentes, por un lado en coaliciones de países en las que España participará en seis de ellas como la de desminado o artillería, y, además, en el ámbito de las adquisiciones conjuntas de material. Asimismo, ha dicho que España está poniendo en contacto a la industria de defensa nacional con los militares ucranianos.