El Ayuntamiento invertirá 25 millones en obras de mantenimiento, pintura y limpieza en los colegios de Sevilla

Tras realizar una evaluación de los 109 colegios públicos de Sevilla y constatar el "grave estado de abandono" que presentaban, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque de limpieza, pintura y mantenimiento por un importe de 25 millones de euros aproximadamente y con el objetivo de que todos los centros educativos de la capital estén a punto al final de este mandato.

Así lo ha destacado este miércoles el alcalde, José Luis Sanz, que ha desglosado las medidas que se van a llevar a cabo tras enumerar algunas de las conclusiones que revela la mencionada auditoría que por primera vez ha realizado el Ayuntamiento en todos los colegios y que se suma a la ronda que se están realizando en los centros educativos desde el comienzo de la legislatura.

En concreto, ha señalado que algunos edificios "no tenían mantenimiento adecuado", detectándose "riesgos físicos de alguna infraestructura", pavimentados "en mal estado", escaleras "desgastadas", puertas y ventanas "que no cierran bien", patios sin arreglar, "baños casi destrozados", "techos caídos" e incluso el "desprendimiento de un radiador" de la pared en un colegio.

Todo ello unido a los "riesgos de higiene por las carencias de limpieza" y que según la encuesta realizada es puntuada con un 4,5 sobre 10, debido a que el "el servicio no funciona y falla desde el número de trabajadores, hasta le control de la prestación, así como los productos que se venían utilizando", según explican los directores de los colegios en el sondeo realizado. Así mismo, el informe detalla que no se pinta el exterior de los centros desde hace 15 años de media y el interior, 12; y en cuanto al mantenimiento, la nota es del 3,7 y los colegios inciden en que no se "vigila" la realización de dichas tareas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento realizará una campaña permanente de pintura durante los dos meses de verano con un presupuesto estimado entre 100.000 y 150.000 euros por colegio, lo que supondrá unos 15 millones de euros, que se adjudicarán por lotes.

Además, la Gerencia Municipal de Urbanismo va a acometer mejoras en todos los colegios por un importe de 10.000 millones de euros a través de la reprogramación de su plan de inversiones con patrimonio municipal de suelo, lo que supone una inversión media de 100.000 euros por colegio, con el fin de solventar todas las deficiencias y carencias.

Techo colegio Juan Ramón Jiménez Triana Ayuntamiento de Sevilla

También se va a llevar a cabo un plan de choque de limpieza que abarcará tanto en el exterior e interior de los edificios hasta la desinfección en profundidad de los baños. Para ello se van a contratar a 36 personas (30 peones, 3 capataces y 3 conductores) divididos en tres cuadrillas móviles dotadas cada una con ocho limpiadores, dos oficiales, un capataz y un conductor, que trabajarán de lunes de sábado durante seis meses prorrogables.

Para la realización de esta limpieza se ha adquirido maquinaria que el Ayuntamiento está a la espera de recibir consistente en nueve hidrolimpiadoras (pistolas de pulverización de alta presión) y 40 sopladoras eléctricas, por valor de 48.827 euros, y está trabajando en la licitación para pulido y abrillantado de suelos interiores, que se llevará a cabo en verano tras el pintado de los colegios.

Además, se van a rediseñar las aulas infantiles dotándolos de aseos, patios y espacios de sombra. Respecto a las instalaciones de bioclimatización e instalaciones de placas fotovoltaicas instaladas por la Junta de Andalucía, cuyo mantenimiento depende de la administración local, se están haciendo los contratos, que no estaban hechos, según fuentes municipales.

Reorganización de Educación

Por último, se va a reorganizar la delegación de Educación, que a partir de ahora asumirá las competencias de limpieza, conservación y mantenimiento de los centros escolares que hasta ahora dependían del área de Edificios Municipales, que ascienden a 350 inmuebles sin contar con los 109 colegios, lo que es "inasumible" para que los colegios estén atendidos como se merecen nuestros niños".

Este nueva área contará con un equipo de Recursos Humanos, con un equipo técnico especializado en licitación y proyectos y una rama administrativa para agilizar los contratos de mantenimiento de los colegios, para lo que habrá una modificación de la RPT por la que se incorporarán ocho trabajadores (cinco técnicos y tres administrativos).

En este sentido, el área de edificios municipales está desarrollando un programa para la modernización y la gestión técnica para el desarrollo, actuación y mantenimiento del parque de edificios municipales, ya que no existía ninguna base de datos donde esté reflejado el estado de los mismos.

Desconchones de pintura en un aula del colegio CEIP El Prácticas Nervión Ayuntamiento de Sevilla

Medidas con las que se pretende que "Sevilla tenga unos colegios de primera, y no de tercera" ha sostenido el primer edil tras abundar en el estado de "grave abandono" en el que se han encontrado la mayoría de los colegios después de ocho años. "Totalmente dejados", ha lamentado tras destacar que esto ha provocado que los colegios se hayan deteriorado muchísimo en los últimos años. Una situación que los colegios venían denunciando a la delegación de Educación desde hace años sin recibir respuesta, ha abundado el alcalde.

Protesta de las Ampas de Sevilla

Precisamente, algunas Ampas de Sevilla llevan días manifestándose por las deficiencias de sus colegios en materia de limpieza y mantenimiento, la última ha sido la del colegio 'Borbolla', situado en la calle Luis Montoto, tras encontrar roedores en el edificio, motivo por el que el pasado 16 de abril protestaban a las puertas de su centro para demandar soluciones a la Junta y al Ayuntamiento, tanto a este problema como a las humedades e instalaciones antiguas de tuberías y electricidad, reclamando que se agilicen las actuaciones y el plan de mejoras previsto.