Tomás Páramo se sincera sobre la depresión que ha vivido en los últimos meses: "Lo he pasado francamente mal"

Tomás Páramo ha cumplido este pasado 20 de febrero 28 años, rodeado de sus tres hijos y de su inseparable mujer, la también influencer María G. De Jaime. Lo ha celebrado de manera sencilla con su familia y ha aprovechado para hablar con sus seguidores.

Muchos querían saber cómo se encontraban, ya que han notado que se muestra "más preocupado" en sus historias. Una actitud que el madrileño ha confirmado, revelando que "el fantasma de la depresión" ha vuelto desde el pasado verano.

"El pasado mes de julio empecé a encontrarme muy mal, sentía un vacío superprofundo y constantemente me planteaba si realmente me hacía feliz la vida que me rodeaba", ha relatado en un extenso mensaje.

"En septiembre volvía a la medicación", ha explicado, defendiendo que "no es ningún problema": "Debemos romper ese tabú y normalizar que a veces la cabeza y el alma también duelen".

"Han sido meses muy duros, donde pese a mi sonrisa constante, lo he pasado francamente mal", ha explicado, lamentando el daño que se ha hecho a sí mismo y a los que le rodean

"He hecho sufrir a la gente que más quiero y yo mismo ni quería aguantarme", ha continuado: "Este trabajo me empezó a consumir por completo, generaba rechazo a todo y todos y pese a todo me he sentido plenamente amado por Dios y por la gente que me quiere, especialmente María".

Ahora, ha asegurado que está "recibiendo ayuda psicológica y espiritual" y está centrado en disfrutar de los meses que vienen por delante, en los que se mudarán a su nuevo hogar en Madrid: "Ha llegado el momento de quererme".