Cualquier otra persona habría intentado ir al médico, tomarse algún medicamento y hacer todo lo posible por asistir a una gala en la que se estaba nominada y en la que los votantes son el público mismo. Pero no Khloé Kardashian, quien no estuvo presente en la ceremonia cuando anunciaron su nombre.

La empresaria y socialité de 39 años recibió el pasado domingo el premio a estrella de un reality de televisión en los People's Choice Awards por su trabajo en, obviamente, Las Kardashian, superando entre otras a su propia hermana Kim Kardashian, Ariana Madix, nominada por Vanderpump Rules, o Kyle Richards (The Real Housewives of Beverly Hills). Sin embargo, no había nadie para agradecer el premio.

Lo hizo ella misma más tarde a través de Instagram y ante sus 310 millones de seguidores, explicando de paso la razón de su ausencia en la entrega de premios, que tuvo lugar en Santa Mónica, California, muy cerca de donde vive.

"El motivo por el que no estuve allí anoche es que sufro de unas migrañas realmente extremas", ha confesado Khloé, que ha añadido: "No había mucho más que pudiera haberme impedido estar allí". Asimismo, ha agradecido el haber ganado este trofeo por sexta vez.

"Me siento increíblemente agradecida. Y también sorprendida. Como que no tiene sentido para mí. Los primeros dos años pensé: 'Esto tiene que ser una casualidad. Seguro que la gente se siente mal por mí", ha continuado, así como que la realidad es que los premios no le "motivan" en absoluto.

"Lo cierto es que no son lo que mantienen vida, pero este, como lo da el público, sí que significa mucho para mí", ha dicho en el vídeo. Por último, y en su caption, ha demostrado su amor por todos los que la han votado: "Os quiero mucho. Las palabras son solo palabras pero espero que puedan sentir de verdad mi amor y admiración por todos y cada uno de vosotros. Dios os bendiga. Me siento fatal por no haber estado allí. ¡Malditas migrañas! Todavía no puedo superar esto.