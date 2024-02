Cortes de tráfico en Madrid, en directo: calles cortadas ahora y última hora por la huelga de agricultores y sus tractores

Los agricultores han llegado a Madrid, desplazados desde todos los puntos de España, para reclamar sus reivindicaciones ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el paseo de la Infanta Isabel, en frente de Atocha.

Cerca de 500 tractores autorizados están entrando por las principales calles de la capital y ponen rumbo a la Puerta de Alcalá, donde varios centenares de personas se manifiestan desde las las 11.00 horas. El coordinador estatal de la organización agraria Unión de Uniones, Luis Cortés, ha detallado que los manifestantes no se van a mover hasta que lleguen todos los tractores. Y es que varias columnas de tractores están estacionados sin poder avanzar en Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey o Guadarrama.

La protesta está provocando graves incidencias en el tráfico en el centro de la capital, hay refuerzo en el Metro de Madrid y 127 líneas de la EMT afectadas. Entre las 8.30 y las 14.30 horas en distintos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid, en previsión de las grandes afecciones al tráfico que esta manifestación puede tener en arterias esenciales de la capital, va a desplegar un operativo con distintos cortes de vías y con personal para garantizar la seguridad vial. En las vías principales se situarán 80 Agentes de Movilidad con la finalidad de proporcionar la mayor información posible y minimizar los problemas al tráfico.

Al mismo tiempo, desde el Consistorio recomiendan encarecidamente el uso del transporte público, especialmente las opciones de Metro y Cercanías, ya que los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte, es muy probable que vean afectada su circulación habitual.

Tractores varados en Madrid

Cerca de 150 tractores de los tractores que estaban la columna sur, cerca de Torrejón de la Calzada, se encuentran paradas y no pueden sumarse a las protestas. "No nos dejan salir y estamos retenidos. No nos dicen el motivo por el que no podemos desplazarnos. Es un secuestro", asegura en Telemadrid uno de los afectados.

Principales accesos y cortes en calles importantes

Las rutas de tractores, que han iniciado sus desplazamientos desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, han accedido a la capital desde las diferentes vías que les unen a Madrid.

Columna 1 (suroeste): Los tractores entrarán a Madrid por Vía Lusitana y continuarán por calle de Marcelo Usera, puente de la Princesa, glorieta de Legazpi, paseo de las Delicias, calles de Bustamante y Comercio, avenida de Menéndez Pelayo, calles de O´Donnell y Alcalá y plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

Los tractores entrarán a Madrid por y continuarán por calle de Marcelo Usera, puente de la Princesa, glorieta de Legazpi, paseo de las Delicias, calles de Bustamante y Comercio, avenida de Menéndez Pelayo, calles de O´Donnell y Alcalá y plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. Columna 2 (noreste): Hará su entrada por la avenida de la Hispanidad , para continuar por la A-2 en dirección avenida de América, lateral de la avenida de América, avenida de Logroño, glorieta de Canillejas, calle de Alcalá y plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

Hará su entrada por la , para continuar por la A-2 en dirección avenida de América, lateral de la avenida de América, avenida de Logroño, glorieta de Canillejas, calle de Alcalá y plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. Columna 3 (este): Entrará en la ciudad por las calles de Pirotecnia y Aurora Boreal , para enlazar con avenida de la Democracia, plaza de Alosno, calle de Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, calles de O´Donnell y Alcalá hasta la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

Entrará en la ciudad por las , para enlazar con avenida de la Democracia, plaza de Alosno, calle de Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, calles de O´Donnell y Alcalá hasta la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. Columna 4 (norte): Aparecerá en Madrid por la calle de Nuestra Señora de Valverde y continuará por avenida de Llano Castellano, calles de Mauricio Legendre, Enrique Larreta y Mateo Inurria, avenida de Pío XII, calles de Príncipe de Vergara y Alcalá hasta llegar a la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

Aparecerá en Madrid por la y continuará por avenida de Llano Castellano, calles de Mauricio Legendre, Enrique Larreta y Mateo Inurria, avenida de Pío XII, calles de Príncipe de Vergara y Alcalá hasta llegar a la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. Columna 5 (oeste): Llegará a por los paseos de Ruperto Chapí y Camoens, para continuar por calles de Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, plaza de Colón, calles de Armada Española y Serrano, hasta entrar en la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.