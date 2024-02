Este es el municipio con menos habitantes de España: se encuentra a menos de una hora de Toledo

Conformado por tan solo cuatro calles sin asfaltar, en las que dos de ellas se llaman 'Calle A' y 'Calle B', Illán de Vacas es el municipio con menos habitantes, pero que cuenta con Ayuntamiento, de España. Así lo registró el Instituto Nacional de Estadística (INE) en enero 2022.

Este pequeñísimo y peculiar pueblo, con una superficie de 9,15 kilómetros cuadrados, tiene aproximadamente diez viviendas, pero solo cuenta con tres habitantes censados. Uno de ellos es el actual alcalde, Javier Bollaín Renilla, y los otros dos son sus primos.

Illán de Vacas está ubicado en la provincia de Toledo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se sitúa exactamente a 23 km de Talavera de la Reina, a 46 km de Toledo, y a 88 km de Madrid.

Tres concejales para dos habitantes

Entre los datos curiosos que registra la web de la Diputación de Toledo, aparece que Illán de Vacas tiene tres concejales pero solo dos habitantes. Aunque en el pasado, a mediados del siglo XIX, este municipio de la comarca de Torrijos llegó a contar con más de 300 personas.

Pero Illán de Vacas también repitió la historia de muchos pueblos españoles: sus vecinos emigraron y se convirtió en un territorio despoblado por la falta de oferta laboral. Las personas se vieron en la necesidad de trasladarse a otras localidades con más empleo.

El principal edificio de Illán de Vacas, o su edificación patrimonial, podría decirse que es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Sin embargo, hoy se encuentra abandonada, ya que no cuenta ni con sacerdote ni con feligreses.

Así es el pueblo español con menos habitantes, pero al que no le falta nada. Dijo Javier Bollaín Renilla, su alcalde, a El Periódico de España: "Nosotros convertimos a los pueblos de alrededor en nuestros municipios. No tenemos bar, ni estanco, ni tienda, ni ambulatorio. No tenemos nada. Cogemos el coche y, en cuatro minutos, estamos en esos sitios".