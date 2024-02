Usher recuerda la guerra comercial que libró con Justin Timberlake por Justin Bieber

Usher puede presumir de dos cosas: de haber vendido decenas de millones de discos a sus 45 años y de haber sido uno de los grandes responsables de que Justin Bieber se erigiera en una estrella mundial.

En una entrevista concedida a la revista People, el cantante de Texas ha recordado su faceta de cazatalentos... y cómo Justin Timberlake estuvo cerca de arrebatarle el mérito de descubrir a Justin Bieber.

Corría la década de los 2000, cuando el canadiense era aún un crío. "Creo que me presentaron a Justin Bieber y a Scooter Brown [su agente] cuando acababa de lanzar Conffessions (2004)". Usher no tardó en darse cuenta del potencial del canadiense, por lo que no se lo pensó dos veces y le puso sobre la mesa una oferta que, creía, "no podía rechazar".

Pero entonces apareció en escena Justin Timberlake, que también se había fijado en la talento de Bieber, "y comenzó una guerra de pujas". Usher intentó entonces acercarse cuanto pudo al canadiense y a Brown y mantuvo varias conversaciones con el primero.

Según ha contado en la entrevista, la clave para que se decidiese por él fue uno de los consejos que le dio. "Solo puede haber un Justin. Si quieres ir con Justin [Timberlake], seréis Justin y Justin", le dijo. "Conmigo, solo hay un Justin". Bieber aceptó la oferta de Usher y en 2010 dio su primer salto de gigante con el éxito de Baby.