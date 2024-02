El Govern afirma que el acuerdo de Presupuestos para 2024 "podría ser una realidad en los próximos días"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha manifestado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que el acuerdo de Presupuestos para el ejercicio de 2024 “podría ser una realidad en los próximos días”. No obstante, Plaja ha desvinculado el posible anuncio de este pacto del apoyo que ha ofrecido Esquerra Republicana de Catalunya, ERC.

Plaja ha insistido en que “Ajuntament y Generalitat son carpetas diferentes”, y ha matizado que “lo hacemos por separado y no tiene correlación directa”. Sobre si las dificultades que está encontrando la aprobación definitiva del plan urbanístico para la ejecución del complejo turístico y de ocio Hard Rock pueden ser un obstáculo para lograr una acuerdo con el PSC, Patrícia Plaja, ha asegurado que “el Govern cumple lo que ha acordado”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern ha explicado que el plan urbanístico del Hard Rock que es un tema complejo que implica a diferentes administraciones que se han de coordinar y también a actores privados.

No obstante, desde el Govern se ha querido insistir en la necesidad de aprobar los Presupuestos porque “se está demorando la disponibilidad de los 2.400 millones” extra que contemplan las cuentas. Plaja ha lamentado que esa demora está afectando a las necesidades en Educación, para la actualización del IRSC, y también para “afrontar la extrema sequía”.

Desde el Govern se señala que con esta apelación a la voluntad de los grupos políticos “no estamos hablando de un acto de generosidad hacia el Govern”, sino que “es una necesidad para toda la sociedad”, ha puntualizado Plaja. Ha confirmado que “las negociaciones con Junts siguen vivas” y que no descartan un acuerdo, y que no habrá adelanto electoral aunque los Presupuestos no salgan adelante.