La petición desesperada de David Muro, de 'Escenas de matrimonio, en medio de su difícil situación: "No recibo ninguna ayuda"

David Muro, el eterno Rober en Escenas de matrimonio, ha vuelto a hablar de la difícil situación personal y profesional que atraviesa. Hace unas semanas destapó en TardeAR este complicado momento por el que atraviesa y, hace unos días, en Pasapalabra, también dedicó unos segundos del concurso a comentar cómo se encuentra.

"Podría decir como dice mucha gente en mi profesión: 'no, yo es que estoy evaluando proyectos y no me decido por ninguno', pero no, ahora mismo estoy como el 85% de actores de este mundo, que lo que está evaluando es si llama el teléfono o no llama el teléfono", contó, preguntado por Roberto Leal.

Se refería el actor a que, además de esa parte profesional, tiene a su cargo a su madre, que sufre diferentes enfermedades. "Tengo una madre con Alzheimer, con cáncer y con un montón de enfermedades más por las que no recibo ninguna ayuda. ¡No recibo ninguna ayuda!" reclamaba, mirando directamente a cámara.

Sin embargo, tal y como él mismo dijo, no pierde la esperanza en que cambie su situación: "Ahí estamos luchando, esperando, leyendo, estudiando, escribiendo, cocinando y sonriendo".

Por eso, Leal dedicó un llamamiento para que se contara con el intérprete en próximas iniciativas.