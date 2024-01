David Muro, de 'Escenas de matrimonio', desvela la complicada situación en la que se encuentra: "El teléfono ha dejado de sonar"

David Muro se metió en el salón de muchos espectadores para arrancarles una sonrisa con su papel de Rober en Escenas de matrimonio. El actor, que ha alegrado las noches a más de uno junto a sus compañeros, no lo está pasando nada bien. Y los motivos no son pocos.

Si la semana pasada era la actriz Mónica Cervera la que confesaba las dificultades que atraviesa, este jueves ha sido David Muro quien ha contado las complicaciones que está pasando en el programa TardeAR.

Ana Rosa Quintana quiso abordar en su programa la situación en la que se encuentran varias figuras que en su día tuvieron mucha fama y que ahora padecen una mala situación económica. "Sinceramente, tengo un curriculum de mierda. Ahora mismo ha dejado de sonar el teléfono", confesa el actor al entrar por llamada telefónica al programa.

El intérprete, que incluso llegó a presentar las campanadas en Telecinco en 2008, ha contado que se encuentra sin trabajo, y con una madre enferma a la que tiene que mantener: "Estoy cuidando de una madre que tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda. No tengo ahora mismo propiedad alguna; lo tuve que vender para mantener a mi madre".

Asimismo, Muro ha contado la complicada situación económica en la que se encuentra: "Los pocos ahorrillos y las pocas cosas, se me han ido o se me están yendo". Desde el plató de televisión, muchos de los asistentes, además de darle su apoyo, han pedido "que le den trabajo, que le llamen". "A lo mejor alguien no lo tenía en mente porque no lo sabía", aseguraba Ana Rosa con el objetivo de que esto sirviera para que la situación del actor cambiara.

El intérprete, además de su papel protagonista en Escenas de Matrimonio, también apareció, con personajes menores, en series muy conocidas como: Los Serrano, Los hombres de Paco, El tiempo entre costuras o Cuéntame cómo pasó.