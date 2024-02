Conocidos de Instagram, un vídeo de burla, 'cocaína rosa'... Lo que se sabe de la muerte de Ryan, el joven de 14 años fallecido en Getafe

Ryan, un joven de 14 años, salió de su casa el pasado viernes para quedar con sus amigos en la localidad madrileña de Getafe, sin saber que sería la última vez. Y es que, horas más tarde, sus padres recibían una llamada de la Policía Nacional informándoles de que su hijo había entrado en parada cardiorrespiratoria y había fallecido. Según la autopsia preliminar, la causa de la muerte sería una sobredosis por drogas.

El adolescente, nacido en España y de padre magrebí y madre española, se habría intoxicado de 'cocaína rosa' o 'tusi', una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis que habría ingerido tras ser disuelta en una lata de Red Bull. Si bien en un principio las informaciones apuntaban a que la droga había sido echada en su bebida sin que se percatase, según las pesquisas de la Policía no hay indicios de que Ryan fuera drogado en contra de su voluntad, sino que la tomó de forma libre.

También se afirmaba que la proporción de 'tusi' que ingirió el fallecido había sido dos gramos, una cantidad "brutal" que, según han trasladado fuentes policiales a ABC, el joven no llegó a tomar del todo. De hecho, hasta ahora no se ha determinado la dosis exacta que entró a su organismo, puesto que todavía no ha salido el resultado del análisis toxicológico, que puede llegar a tardar semanas.

Ante lo confuso del asunto, la Policía Nacional ha abierto una investigación sin descartar ninguna hipótesis para tratar de esclarecer de quién era la sustancia estupefaciente y si el menor la ingirió por su propia voluntad o si alguien se la echó sin su consentimiento. En este sentido, los padres del fallecido aseguran que fueron informados de que lo sucedido se estaba investigando como un presunto delito de homicidio, mientras que los agentes lo desmienten.

Qué fue lo que ocurrió

Lo que sí se sabe es que durante la noche del viernes Ryan estuvo acompañado por dos amigos y otros jóvenes que habían conocido a través de Instagram. Sobre las 23.00 horas, en los alrededores de la estación de metro de Los Espartales, el menor empezó a encontrarse mal, perdió el conocimiento y cayó al suelo como consecuencia de sufrir una intoxicación mortal por la ingesta de la referida droga.

Al parecer, los jóvenes que habían conocido por la red social habrían llevado la 'cocaína rosa'. Los mismos huyeron por el metro de forma precipitada en el momento en el que Ryan se desmayó a las afueras de la entrada del subterráneo, acorde con el relato de sus amigos. Uno de ellos ha contado en una entrevista en Más Vale Tarde que avisó a su madre, quien junto con otras dos personas intentaron ayudar a que el menor recobrase la consciencia.

"Le decían: 'Venga, Ryan, levántate, no preocupes a tu madre", ha explicado al señalar que tenía la mirada perdida, por lo que le llevaron hasta un banco para intentar reanimarle a la espera de que llegaran los servicios de emergencias. En cuanto a la razón por la que el joven podría haber consumido drogas, su amigo ha respondido que tal vez fuera "por probar" una primera vez.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y sanitarios, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Summa 112 ha confirmado que el adolescente sufrió una parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, los efectivos solo pudieron certificar el fallecimiento. Según cuentan compañeros del menor en redes, el joven tenía problemas cardíacos, lo que podría tener relación con su muerte.

Por su parte, familiares del fallecido aseguran que la misma noche del suceso vieron un vídeo en redes sociales de los jóvenes que habían estado con Ryan en donde se mofaban de un menor al que le habían echado droga en una bebida, sin concretar de quién se trataba. Las supuestas imágenes ya han sido borradas, pero la familia sospecha que ese chico del que hablaban era Ryan.

Asimismo, desmienten de forma categórica que el menor consumiera drogas de forma voluntaria, "ni ese día ni ninguno". Lo mismo ha afirmado su amigo a durante la conversación con el programa citado de La Sexta, donde ha manifestado que el fallecido "no era drogadicto". "Nunca se había metido cocaína, ni porros ni nada", ha asegurado el joven.

Ryan fue enterrado este domingo y sus amigos le quisieron honrar en un emotivo homenaje cerca de la estación del metro donde ocurrió la tragedia. En varias imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver cómo con globos, velas y varios mensajes, sus compañeros recordaban a un ser querido que partió con solo 14 años.

Altar realizado por amigos de Ryan, fallecido por una sobredosis. REDES SOCIALES

La 'cocaína rosa', una droga de lujo

La palabra 'tusi' viene de la pronunciación inglesa de 2C-B, una molécula psicoactiva sintetizada por primera vez por el químico Alexander Shulgin en 1974. Detectada en España por primera vez cerca de 2010, esta sustancia pertenece a la familia de las fenetilaminas sustituidas (grupo del que también forman parte la metanfetamina o MDMA, entre otros) y tiene efectos similares a los del LSD y la mescalina.

Ahora bien, en el caso del menor fallecido en Getafe resulta extraño que personas tan jóvenes puedan acceder a ese tipo de sustancias, ya que su precio ronda los 100 euros el gramo. Es más, la 'cocaína rosa' es popular entre personas con cierto nivel de poder adquisitivo debido a su elevado coste, pudiendo doblar el precio de la cocaína.

No obstante, la mayoría de 'cocaína rosa' o 'tusi' no es cocaína ni tampoco es 2C-B, sino una mezcla de varias sustancias, siendo las más comunes ketamina, éxtasis y cafeína, según un informe de Energy Control, de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo. Tal y como explica la misma organización, esta droga suele tratarse de "un mix de sustancias en forma de polvo, generalmente rosa aunque a veces [...] en otros colores".

Por ello, lo peligroso de su consumo es la confusión de sus componentes, los cuales no se conocen al cien por cien a menos que se analice una muestra. El desconocimiento de sus elementos también hace difícil prever los efectos que puede tener en un organismo y complica la asistencia de los servicios sanitarios a la persona afectada.