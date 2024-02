Lester Duque y Patricia Pérez presentan a su hijo, Río: "El regalo que nos ha dado la vida"

El 2024 para Lester Duque y Patricia Pérez está siendo un año lleno de cambios. Los que fueran participantes de La isla de las tentaciones han sido padres por primera vez y, como así han querido dejar siempre claro, su bebé se ha convertido en el "amor de su vida". Por ello, no han dudado en presentarlo a todos sus seguidores.

Para ello, han decidido grabar un vídeo para su cuenta de Mtmad, Juntos y revueltos, en el que además han explicado cómo fue el parto. El pequeño nació en un parto por cesárea hace apenas unos días, por ello, ahora mismo los padres primerizos se encuentran acostumbrándose a "su nueva vida".

Dando las gracias a sus fans por las "buenas vibras" que han recibido tras el nacimiento de Río, ambos están "muy contentos". Para ellos, la hermana de Lester ha sido como "su segunda matrona" y de hecho fue ella quien grabó todo el proceso. Como así han contado, el canario no estuvo durante el proceso, mientras que Patricia, desde el primer momento, recibió la epidural.

"Tenía mucho miedo", ha confesado la madre, aunque, intentó tranquilizarse todo lo posible para no perderse "ningún momento del parto". "Me concentré en el momento de poder ver a Río. En el momento en el que le tuve encima es un momento que no puedo describir", ha explicado Patricia.

Por su parte, Lester ha asegurado que ha "llorado de felicidad" por primera vez en su vida cuando cortó el cordón umbilical. Aunque lo cierto es que el nacimiento de su hijo fue "el mejor día" de su vida. "El regalo que nos ha dado la vida", han confesado los dos padres, "lo mejor que nos ha pasado".

Actualmente, Patri se encuentra recuperándose de la cesárea, ya que no sintió "nada" debido a la anestesia. Lo más duro para ella es el postoperatorio porque, como así ha explicado, le costó mucho levantarse de la cama: "Al fin y al cabo, no deja de ser una operación. Te abren siete capas de la piel que te tienen que coser después. No es nada agradable, se sufre bastante".