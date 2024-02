Snoop Dogg, destrozado por la muerte de su hermano a los 44 años

El rapero Snoop Dogg está de luto. Su hermano Bing Worthington ha muerto este viernes a los 44 años de edad, tal y como anunció el propio músico en su cuenta de Instagram.

"Hasta que nos volvamos a ver", escribió el rapero californiano junto a una foto en la que posa junto a Worthington, que era hermano de Snoop Dogg por parte de madre.

El rapero también compartió un vídeo de él y el fallecido con otro hermano, Jerry, en un cementerio. En el título del videoclip, Snoop escribió: "Siempre nos hizo reír", junto con algunos emojis, antes de concluir con: "Estás de regreso con mamá".

Bing Worthington trabajó con el rapero en varias ocasiones, siendo incluso su roadie antes de convertirse en su tour manager. Sin embargo, no solo trabajó para Snoop Dogg, ya que el fallecido también creaba su propia música. En 2016 fusionó el sello musical Dogg Records con el sello canadiense Urban Heat Legends.

En aquel año decía: "Comencé desde abajo, no solo me convertí en el manager de la gira, solo era el chico de la gira. Trabajé hasta llegar a la cima. Aunque soy hermano de Snoop, él no me dio un puesto de alto rango. No puedes convertirte en presidente sin saber nada sobre ser presidente. Tienes que aprender".

Tras los emotivos homenajes de Snoop Dogg a su difunto hermano, los fans han estado enviando sus condolencias al afligido rapero.