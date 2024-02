"Hay una 'rata' en el estudio": Lady Gaga llena las redes de memes con rumores de colaboración con Taylor Swift incluidos

Han pasado cuatro años desde que Lady Gaga lanzó Chromatica, su quinto y último disco de estudio hasta la fecha. Y es que, a pesar de que la artista neoyorquina ha estado inmersa en diversos proyectos en los últimos tiempos -entre ellos, su residencia en Las Vegas y su futura aparición en Joker 2 en el papel de Harley Quinn-, muchos de sus seguidores ya tenían ganas de que hubiese nueva música en el horizonte.

Por ello, y para ir calentando motores, la cantante ha compartido en los últimos días varias imágenes desde su estudio de grabación en las que se la puede ver tocando el piano y la guitarra, así como cantando frente al micrófono lo que podrían ser las nuevas melodías de su futuro proyecto musical.

Sin embargo, anticipándose a las teorías que muchos seguidores podían hacerse al ver el estilo de su camiseta, la también actriz ha querido dejar claro que nada tiene que ver con su nuevo rumbo. "No, no voy a hacer un disco rock", ha asegurado.

Aun así, las redes sociales han vuelto a hacer su magia y, a raíz de una de sus últimas publicaciones, muchos internautas han apuntado a una posible colaboración con Taylor Swift, a la que muchos comparan con "una rata". "Hay una rata en el estudio", escribió Lady Gaga en sus perfiles de redes sociales, acompañándose de un selfie en primer plano de ella, donde, al fondo, se puede ver parte de su estudio de grabación.

Una enigmática frase que muchos de sus seguidores han interpretado como una pista, atreviéndose a elucubrar sobre su posible significado. "¿Te refieres a que hay una Taylor Swift en el estudio?", "Oh, no, no trabajes con Taylor, mamá", son algunos de los comentarios que han vertido algunos internautas que han convertido la posible identidad de la "rata" que habita el estudio de la cantante en un meme viral.