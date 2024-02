Chema Tejado, hermano de Antonio Tejado, en prisión provisional por presunta pertenencia a organización criminal, ha reaparecido durante la mañana de este viernes en Sevilla. De manera paralela, su tía María del Monte declara en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla junto a su esposa, Inmaculada Casal, como perjudicadas por el asalto que sufrieron en su vivienda en agosto por parte de la banda a la que supuestamente pertenecía Antonio.

"Fernando Velo ya dijo ayer todo lo que tenía que decir, ¿vale?", ha afirmado Chema ante los micrófonos de Europa Press. Esta reaparición se produce apenas un día después de que declarase ante las cámaras que su familia "está fuerte". "Si lo que queréis encontrar es una imagen de una familia destrozada, no la vais a tener. Vais a encontrar a una familia unida, fuerte y que va a seguir su vida normal... si nos dejáis, claro está", señaló este jueves mientras paseaba con su madre.

"Está tranquilo dentro de lo que cabe"

Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, atendió ayer a los medios de comunicación tras visitar a su cliente, considerado por el juez instructor autor intelectual del asalto a la vivienda de María del Monte, en la cárcel.

"Antonio está bien, está tranquilo dentro de lo que cabe y nada más. Pero ya lo he dicho mil veces. No voy a hablar en absoluto de nada que tenga que ver con el procedimiento judicial. Comprenderán que no le cuente a ustedes cómo vemos el caso", dijo a las puertas de la prisión de Sevilla I, donde Tejado permanece desde el lunes.