Ana Guerra graba la rajada de un taxista sobre 'OT', sin saber que ella estuvo en el programa

Los hay callados y los hay más habladores para intentar que los pasajeros pasen su trayecto más entretenidos. Sin embargo, hay veces que los taxistas, sin pretenderlo, tratan temas con los que meten la pata, y así lo ha podido comprobar Ana Guerra, quien se tomó a risa la rajada de uno sobre Operación Triunfo que parece que no sabía quién era su clienta.

La cantante subió a sus redes un vídeo en el que aparecía grabándose a sí misma mientras se oye la conversación que ambos tienen y que parecía versar sobre los conciertos a los que iba su hija.

"¿Ella que te dice, que le acompañes tú al de OT?", le pregunta la artista con una sonrisa, demostrando que no le iba a sentar mal su respuesta y prefería pinchar para ver qué opinaba el conductor.

"No, eso eran más pequeñas. Iba con sus amiguitas y mi mujer tuvo que ir un día a un concierto a Vista Alegre de unos chavalitos que le gustaban a las niñas", responde él. "Un triunfito", apostilla ella.

"Se llevó a dos, tres o cuatro (niñas)", continúa él contando. "Pero tú no caíste", le dijo la canaria. "No, a mí eso no... ¡Vamos! Ya puede cogerse una rabieta con 15 años que yo no iba a ver eso", sentencia el taxista, provocando la risa de su clienta.

"Pero hombre, haberla acompañado, que a lo mejor te sorprende", razona Ana Guerra. "Que no, no, qué va. Si yo tengo que ir, las meto dentro y yo me salgo", se queja él al final del vídeo.