Ana Guerra y Víctor Elías han llevado la noticia en el más absoluto secretismo, pero la cantante no ha podido ocultarlo más y ha revelado que está... ¿embarazada? Ah, no, espera, que no es cierto. La pareja, que anunció a finales de octubre que se iban a casar -esto sí es cierto-, no está esperando ningún bebé, al menos de momento.

Como cualquier información que les rodea, las nuevas noticias sobre la relación de estos dos músicos se difunden muy rápido, por lo que "Ana Guerra embarazada" terminó viralizándose en menos de un día. Sin embargo, es un bulo proveniente del pódcast Kapra Diner, que se emitió este miércoles.

"Nos viene un bebecito", se ve diciendo a la canaria en el vídeo que han difundido en redes. "Me llevo tocando la tripita toda la entrevista. Estoy de dos meses y medio".

Pero lo cierto es que solo hay que ver el vídeo completo que colgaron en YouTube para ver que forma parte de la sección Faketok, en la que dan información falsa fingiendo que es real para intentar que los medios de comunicación hagan noticias.

Su pareja, Víctor Elías, también acudió al programa anteriormente e hizo lo mismo al mentir diciendo que iban a retransmitir su boda en directo. Pero, en este caso, ha sido la propia Ana Guerra quien propuso jugar a esto diciendo que se casa porque está embarazada.

La artista continuó con el reto y también difundió la noticia falsa de que en OT 2017 había gente que cantaba haciendo playback porque tenían que llegar a la final, y también mintió diciendo que iba a hacer una colaboración con Lola Índigo.