Y ahora Sonsoles ha entrevistado a Ana Guerra por su último lanzamiento, Érase una vez. La artista ha sido preguntada también por otros asuntos, como su boda con Víctor Elías y su amistad con Aitana.

El prometido de la cantante es primo segundo de la reina Letizia, por lo que la canaria ha asegurado que los reyes están invitados a la ceremonia, pero no sabe si asistirán: "Yo no les conozco, pero me gustaría mucho".

En cuanto a su encuentro con Aitana en Los40 Music Award, el reportero del magacín de Antena 3 le ha preguntado por el abrazo que ambas se dieron, y Ana Guerra ha sido crítica con el tema de su relación con su compañera de OT 2017.

"Me parece muy curioso que se nos enfrenta muchas veces y me encanta que hayas dicho lo del abrazo, porque lo grabó la prensa y nadie lo sacó", ha asegurado la cantante. "Nosotras nos dimos cuenta de que todas las cámaras se giraron y nos pareció raro que nadie lo sacara".

Por ello, ha insistido en que no tiene ningún problema con Aitana. "Cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo, y eso es lo bonito", ha expresado la canaria.

En cuanto al homenaje que le hizo a Concha Velasco en los Premios Forqué, Ana Guerra ha explicado cómo lo vivió: "Fue una responsabilidad enorme, pero en el momento en el que me lo dijeron me dio mucho miedo".