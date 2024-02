Violeta Mangriñán presume de su nuevo tatuaje en honor a su hija Gia

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. Dos semanas después de que diese a luz a su segunda hija, Gia, la creadora de contenido ha repetido uno de sus rituales más especiales, mostrando a sus seguidores el dulce momento que está atravesando junto a su recién ampliada familia.

Y es que la que fuera participante de Supervivientes está volcada en el cuidado de las hijas que tiene en común con Fabio Colloricchio y, por ello, no duda en compartir cada parte del proceso. "He grabado el parto de Gia, porque me parece un recuerdo precioso", explicó Violeta, respondiendo a aquellos que criticaban que hubiese un aro de luz en la habitación del hospital.

Precisamente, un "recuerdo precioso" de su maternidad es lo que la influencer se ha grabado en el cuerpo mediante un simbólico tatuaje en honor a su segunda hija. Sin embargo, no es la primera vez que hace algo así, pues ya se tatuó un grabado similar por motivo del nacimiento de su hija mayor, Gala.

Violeta Mangriñán enseña su tatuaje, dedicado a Gia. VIOLETA / INSTAGRAM

En lo que parece ya un ritual, la influencer acudió este miércoles a su tatuador de confianza, el cual, en esta ocasión, se desplazó hasta su domicilio para realizar este especial dibujo. "El segundo tatuaje más importante en mi vida", ha expresado Violeta sobre este homenaje a su benjamina.

Así pues, en el mismo lado -aunque en la otra mano- y bien visible, Violeta se ha tatuado el nombre de Gia, utilizando la característica tipografía de máquina de escribir y con trazado fino que ya usó la vez anterior. Del mismo modo, la extronista de Myhyv ha compartido el resultado a través de historias de Instagram, agradeciéndoselo a su tatuador. "Tener a Nacho Caja en casa el día de San Valentín es una suerte", ha reconocido.