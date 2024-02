Lola Lolita asegura que podría ganar en un combate a Marta Díaz: "Se me da bien coordinar"

Hace pocas semanas se reveló que Marta Díaz iba a ser una de las participantes de la cuarta edición de La Velada, el evento de boxeo entre influencers organizados por Ibai Llanos. Ahora, muchos se preguntan quién iba a ser su contrincante.

La solución más obvia, y también la más deseada en redes sociales, es Lola Lolita. La también tiktoker mantenía una buena amistad con Marta hasta que una misteriosa pelea las ha convertido en enemigas.

De momento, no sabemos si la valenciana formará parte del campeonato de Llanos. No obstante, Lola ha confesado en el pódcast de Violeta que no estaría asustada del enfrentamiento.

"Yo necesitaría mucho entrenamiento, porque estoy un poco floja, pero a mí se me da muy bien coordinar", ha comentado, Lola, convencida de que podría llevarse la victoria.

"Me he peleado con mi hermana, me he enganchado de los pelos, ella y al final siempre se iba llorando a mi madre", ha añadido entre risas, orgullosa de su historial de combates.

En su tono, no hay ninguna sospecha de que Lola Lolita esté planeando su presencia en La Velada 4. Como sea, Ibai Llanos ya está contando los días para revelar todos los participantes. Este mismo 13 de febrero anuncia la fecha en la que tendrá lugar el evento de presentación en Barcelona.