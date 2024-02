Dolors Montserrat: "Siempre he intentado ser respetuosa con todos mis compañeros, piensen lo que piensen"

"Voy a mirar la agenda porque me vas a preguntar cosas de agenda, ¿no?". Sí, y está muy llena, pero eso es ya costumbre para Dolors Montserrat (Sant Sadurní d'Anoia, 1973); no se le pone nada por delante a alguien que ha sido casi de todo en política. Desde ministra de Sanidad hasta lo que es ahora: líder del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE. De momento, la catalana no nota el cansancio pese a que han sido cinco años que pasarán a la historia de la UE. Recuerda sobre todo el inicio con el brexit, pero el botón rojo se aprieta con la Covid, y Montserrat rememora cómo ya en enero de 2020 empiezan los avisos sobre lo que puede venir.

"Lo que supone la pandemia, sufrimiento para todas las familias europeas, pero también cómo no cerrar el Parlamento y continuar trabajando para ayudar a Europa a salir de esa pandemia. Fuimos un ejemplo", resume la popular desde su despacho, donde recibe a 20minutos con la jornada ya empezada desde hace varias horas y rodeada de su equipo. Sale en torno a las 12.00 de la mañana de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ella misma preside y que está debatiendo esos días el informe sobre el uso del castellano en la escuela catalana.

'Dolo', como la conocen en su familia, consulta el móvil para ordenar todo lo que tiene a lo largo de la jornada mientras cuenta cada avance conseguido por la UE y empujado por el PPE en el último lustro. "Ha sido una legislatura muy compleja donde hemos tenido que poner todo el tiempo los esfuerzos y las iniciativas para dar soluciones a los ciudadanos europeos. Y creo que en muchas ocasiones pues se ha conseguido, en otras pues oye, tenemos que continuar empujando", asume, pero resalta que se han tomado decisiones "en tiempo récord".

El día que recibe a este medio está cargado para ella, pero el anterior fue todavía más exigente. Podría trabajar 15 horas si se lo propusiera. "Suelo llegar a las 8 al Parlamento", explica, y dependiendo del día puede salir a las 19.00 o 20.00. Además, tenía agendado para los días posteriores un viaje a Galicia para el cierre de campaña y para un acto en memoria de los fallecidos en el Villa de Pitanxo.

"Martes, miércoles, son jornadas muy completas. Son los peores días. Son los peores días, son días súper intensos con mucho trabajo", cuenta Dolors, sentada junto a parte de su equipo, clave en las dinámicas que asume la eurodiputada. "El equipo se reúne los viernes, cada viernes preparamos la semana siguiente", desarrolla, en un horario que cambia las semanas que hay pleno en Estrasburgo. "El viernes antes de Estrasburgo ya no solo se reúne el jefe de gabinete con mi equipo más directo, sino que se reúne toda la asesoría de la delegación española para preparar bien el pleno de la semana siguiente. Mirar bien todas las votaciones, mirar bien todos los puntos que pueden afectar o no a dosieres que pueden afectar o no a España y decidir el sentido del voto".

En realidad, y aunque lo intente, para Montserrat no hay día tranquilo. No, tampoco se respira los lunes, porque viaja a Madrid para asistir a las reuniones de la Junta Directiva Nacional del PP. Los jueves tampoco porque son los momentos que aprovecha para tener entrevistas o reuniones que no caben en otros huecos de la semana. "Los martes son los días de más hiperactividad", sentencia. Y es que Dolors Montserrat combina su papel en PETI con otra de las grandes iniciativas para ella en la legislatura: la Unión Europea de la Salud. Por ejemplo, explica, "lideré el Plan Europeo contra el Cáncer y fui la que puse la enmienda del derecho al olvido, pues hoy me hacen hablar del derecho al olvido que tienen los pacientes de cáncer", cuenta sobre otro de los puntos importantes de su jornada.

¿Cuántas entrevistas suele hacer a la semana? No hay una respuesta clara a esa pregunta. "Depende mucho de la agenda". Por eso Montserrat trata de encontrar un "equilibrio" entre Bruselas, Estrasburgo y sus viajes a España para, eso sí, seguir trabajando. "Los viernes suelo hacer un territorio", dice en referencia a visitas, algunas de partido, a Cataluña, Madrid o en el caso de esta semana a Galicia. ¿Y cuando acaba? "Me voy a mi casa", dice entre risas. Trabaja también los fines de semana en los que, evidentemente, deja espacio a su equipo para que descanse. La definen los suyos como una eurodiputada "autosuficiente", viaja sola, no necesita a nadie "pegado" a su lado. "Es que si estuviéramos pegados no trabajaríamos", reconoce con cierta sorna también su jefe de gabinete.

Dolors Montserrat madruga, madruga mucho. "A veces a las cinco de la mañana"; manda mensajes a su equipo pero no espera una respuesta hasta una hora prudente. El ritmo no para. E incluso es una eurodiputada pro Estrasburgo. "Soy una gran europeísta y por tanto yo entiendo la importancia de Estrasburgo"; la parte histórica, sentimental, le pesa más que la práctica. "Al final es historia de la construcción de la Unión Europea", expresa, aunque entiende que los viernes después del pleno todos llegan "hechos polvo", sobre todo con las dinámicas actuales en las que, por ejemplo, está realizando un trabajo muy intenso en contra de la ley de amnistía que prepara y negocia el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre la relación con el resto de eurodiputados y un cierto cambio de tono en los últimos meses Montserrat no se arruga. Había menos visceralidad, al menos al inicio de este lustro. "Bueno, al inicio de la legislatura me atrevo a decir que sí. Aquí quien ha cambiado ha sido Sánchez. Han sido los socialistas que se han alineado hacia el nacionalismo, parecen más independentistas que el propio Puigdemont, con la ley de amnistía, con la rebaja del Código Penal en corrupción, la desaparición de la sedición, los indultos, se habla ya de referéndum", desarrolla, al tiempo que reconoce que la distancia entre grupos por eso se ha agrandado, aunque no tenga tantas repercusiones a nivel personal como la gente pueda pensar. Montserrat sí que nota a los socialistas españoles, dice, "más nerviosos", y pone como ejemplo los acontecimientos precisamente en la Comisión de PETI. Dolors Montserrat trata de diferenciar esferas. "Yo personalmente siempre intento, siempre he intentado ser respetuosa con todos mis compañeros, piensen lo que piensen".

¿Y con qué se queda Montserrat de Bruselas? "Es una ciudad baja, no es de grandes edificios y a mí eso me gusta porque no parece que estés en una gran capital, y además es muy rica culturalmente", cuenta. La eurodiputada es feliz y dice que no le afecta el clima belga porque cuando necesita "dosis de sol" viaja a España. "En Madrid o en Barcelona recargo", asume, y además no nota demasiado la distancia porque está en contacto permanentemente con su familia, a través de un grupo de Whatsapp que 'arde' cada vez que se tocan temas europeos. Sus hermanos y sus padres le avisan cuando sale en los medios algún tema de los que ella toca en el Parlamento Europeo. "¡Olé!", celebra cada vez que ve que están al tanto.

Un eurodiputado o eurodiputada de otro grupo con quien tengas buena relación...Pues con Cristina Maestre, del PSOE, aunque nos separe un abismo ideológico tenemos buena relación. Cuando nos encontramos en los aviones hablamos de nuestras cosas. También con Mazali Aguilar, de Vox.

Un libro...Te voy a decir SOS Adolescentes, que está en catalán y habla sobre la salud mental después de la pandemia.