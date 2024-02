Bárbara Rey celebra su 74 cumpleaños junto a Sofía Cristo y sus amigas

El pasado 2 de febrero Bárbara Rey cumplió 74 años y lo ha celebrado con una comida muy especial en un restaurante de Marbella junto a su hija, Sofía Cristo, y sus mejores amigas. Pero ha habido una notable ausencia, la de su hijo Ángel Cristo Jr.

"Podría quitarme años porque hay mucha gente que lo hace, pero me parece absurdo y yo creo que lo importante es tener años y estar bien de salud y en todos los sentidos, eso es lo mejor", ha expresado la vedette ante las cámaras de Europa Press.

Bárbara Rey ha pedido "salud" para toda su familia y ha asegurado que no ha recibido ningún mensaje especial por su cumpleaños. "Espero que las cosas se puedan solucionar, tiempo al tiempo", ha declarado a su llegada al restaurante.

Antes de la comida con su hija y sus amigas, la vedette ha mostrado sus ganas por reunirse con su hermana ese mismo día y ya en el restaurante ha permitido a la prensa entrar para hacer fotos durante la celebración, en el momento en el que han sacado la tarta.

"Mi niña guapa", ha expresado después de pedir un deseo y soplar las velas, dirigiéndose a su hija, que se ha convertido en su mayor apoyo desde que estalló la polémica a raíz de las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en su entrevista para ¡De viernes!

"Llega un momento en el que las cosas pesan, al final somos humanos. Yo vengo avisando desde hace tiempo... No es cómo estás por fuera, es cómo estás por dentro", declaró Sofía Cristo hace unas semanas tras las críticas a su madre por subirse al escenario a cantar en el cumpleaños de Eduardo Navarrete.

La hija de Bárbara Rey aseguró que esta situación "no va a hacer que ella no haga su trabajo y que si tiene que subirse a un escenario, no vaya a subirse". "Mi madre va a seguir haciendo sus cosas porque para eso están en tratamiento, tiene el apoyo de sus amigas, el mío y el de su entorno. Va evolucionando, pero tiene sus días buenos y sus días malos", añadió Sofía Cristo.