Jorge Javier Vázquez se queda sin su camerino en su vuelta a Telecinco: "¿Qué pretendía?"

Hace unos días, Telecinco dio, de nuevo, la bienvenida a Jorge Javier Vázquez. Si bien se conocía que el presentador volvería a dirigir las galas de Supervivientes en su nueva edición, la cadena lleva mostrando su regreso en una promo que ya se emite en la cadena de manera constante.

Así, Jorge Javier ha vuelto a dejarse ver tras la cancelación de Cuentos chinos, el programa del access de Telecinco que buscó hacer competencia a El Hormiguero, pero que después de un par de semanas la cadena decidía prescindir del formato por baja audiencia.

Este miércoles, el presentador habla de cómo fue grabar esa promo. "No pisaba la cadena desde que se me reuniera tras la cancelación de Cuentos Chinos. Volver me producía inquietud. Pero tuve que hacerlo y fue mucho mejor de lo esperado. Cuánta energía derrochamos imaginando situaciones que jamás llegan a producirse", escribe en Lecturas.

Además, revela que se ha quedado sin camerino, algo que ve "lógico". "Antes de la pandemia yo no tenía camerino. Me cambiaba en la sastrería que hay enfrente del plató de Sálvame [...] Las cosas cambiaron con la pandemia. Por cuestiones de protocolo me asignaron uno y me dejaban la ropa preparada antes de que llegara. Mi camerino era el cuatro y tenía hasta mi nombre. El viernes, al subir las escaleras para dirigirme a él, C. me advirtió: 'no, no. No vayas al tuyo porque ya no es el tuyo'. Y me pareció lo más lógico del mundo", dice, sincero.

"Hace ocho meses y medio que no tengo programa en las instalaciones de Mediaset. ¿Qué pretendía? ¿Que me guardaran ausencia? El cuatro fue mi camerino pero ya no lo es y dudo que vuelva a serlo porque con Supervivientes solo iré una vez por semana. Lo normal es que me asignen uno que esté libre esa noche".

Además, revela que pisó, de nuevo, el plató de Sálvame. "Tras unos momentos de lógico desasosiego casi se me olvida recordar que pasé ahí catorce años de mi vida. Así es la televisión y así hay que aceptarla. El camerino fue mi camerino durante un tiempo pero no me pertenecía. Lo mismo que el plató. Este mes de marzo se cumplen veintiún años de mi llegada a Mediaset", escribe el catalán, para quien lo mejor de la visita fue el reencuentro con sus compañeros de cadena.