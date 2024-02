Mazón exigirá el lunes a Ribera el fin de los recortes al trasvase con criterios "políticos"

La política hídrica será el asunto más destacado de la reunión que mantendrán el próximo lunes en Madrid la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El jefe del Consell pondrá sobre la mesa el fin de los recortes al trasvase Tajo-Segura con criterios "políticos" y defenderá la necesidad de que las transferencias hídricas se guíen únicamente por informes técnicos. El propio Mazón ha asegurado este martes, tras reunirse con el Foro Agrario valenciano, que llevará al encuentro una agenda "muy clara y muy reivindicativa" en torno al problema de la escasez de agua en la Comunitat.

En opinión del president, lo que está ocurriendo en España con el agua "no tiene un pase" y la Generalitat estará "a la altura de las circunstancias" de lo que merece. Por ello, trasladará a Ribera el "profundo y sereno malestar con el Gobierno en general y la ministra en particular por el trasvase Tajo-Segura". En este sentido, pondrá de relieve el "concepto ideológico del tratamiento del agua en España" que deja a la Comunitat Valenciana "especialmente perjudicada".

"Voy a la reunión con rigor, no con una reivindicación política o ideológica. Con la serenidad de elevar el discurso para intentar solucionar el problema del agua y aportar nuestra propuesta. Hemos visto que del choque no sacamos nada, pero de la rendición tampoco", señaló Mazón. Por ello, afirmó que la Generalitat no se va "a rendir", ya que entiende que sus planteamientos tienen "la razón" sobre el agua: "Los demás todavía tienen que demostrarlo", añadió. Preguntado sobre si al encuentro del lunes irá con alguna propuesta concreta en torno al Tajo-Segura, respondió que hay "tantos agravios" para la Comunitat que es "imposible" ir con una sola.

Sin embargo, avanzó que pedirá la eliminación "inmediata" del aumento de los caudales "políticos, no ecológicos" relacionados con ese trasvase, pues se han producido 30 recortes en contra del criterio de los técnicos del Ministerio. "No quiero entrar en ninguna guerra del agua, pero tengo derecho a la legitima defensa. Caudal ecológico, sí, pero para todos los ríos de España", declaró Mazón,

Ribera pide separar casos

Cuestionada por las palabras del presidente valenciano, Ribera replicó que la Comunitat Valenciana recibe solidaridad con los planes hidrológicos y que eso nada tiene que ver con el envío de agua de la desaladora de Sagunto a Barcelona por la sequía de la comunidad vecina. La ministra insistió en diferenciar ese paquete de medidas del uso puntual "durante un periodo excepcional, temporalmente acotado" de la desaladora valenciana, que "hoy por hoy está infrautilizada", para llevar agua al área metropolitana de Barcelona si la situación de sequía no se aliviara de aquí al verano.

La vicepresidenta hincapié en que el agua que se podrá desalar en las instalaciones en Sagunto de Acuamed, que recordó que es una empresa de titularidad estatal, "no compite con ningún otra". También insistió en que esa desaladora tiene un potencial de producción que ahora no se está utilizando, y que servirá en esa zona de Valencia una vez que se ponga en marcha la actividad industrial que está programada allí, en particular la nueva factoría de Volkswagen de baterías eléctricas. Mientras tanto, precisó, "el agua para los habitantes y los sectores económicos ubicados en Valencia está garantizada por los cauces normales, por los cauces naturales".

Frente común agrario

La reunión de Mazón en el Palau de la Generalitat con los líderes agrarios sirvió para formar un "frente común· con los representantes de las principales organizaciones de la Comunitat Valenciana, agrupadas bajo el Foro Agrario de la Comunitat Valenciana que se ha puesto en marcha, en un momento en el que el sector está saliendo a la calle en protestas en varios puntos del país.

El president agradeció a este foro del sector su ·capacidad de unión y coordinación·, algo ·absolutamente necesario para las reivindicaciones que la Comunitat Valenciana necesita·. El jefe del Consell aseguró que que este frente común pretende afrontar "riesgos" como el de las plagas exteriores, la necesidad de que se aplique el tratamiento en frío a todos los cítricos y de que se exijan controles en origen y reciprocidad en el uso de tratamientos fitosanitarios.

Visita de Sánchez a Torrevieja

Mazón lamentó que en Presidencia de la Generalitat no tuvieran constancia oficial de la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este miércoles a Torrevieja (Alicante) para conocer su desalinizadora: "No me consta que nos haya comunicado esa visita ni el objeto de la visita", afirmó. "Habría agradecido saberlo" y "acompañar" a Sánchez, señaló. Esta es una de las mayores desaladoras de Europa. Produce 80 hectómetros cúbicos al año y abastece de consumo de boca a 440.000 habitantes del sur de Alicante y Murcia.