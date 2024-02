¿Te puedes deducir el IBI en la declaración de la Renta 2023-2024?

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo local que grava la propiedad de bienes inmuebles, como viviendas, locales comerciales, terrenos y otros inmuebles. Se calcula en función del valor catastral del inmueble y se paga anualmente al ayuntamiento del municipio donde se encuentra la propiedad. El IBI se utiliza para financiar los servicios y obras públicas locales, como el mantenimiento de calles, parques, alumbrado público y otros servicios municipales.

A medida que se acerca la fecha para la declaración de la Renta y que los contribuyentes presenten la información sobre sus ingresos y gastos para calcular los impuestos que deben pagar o recibir, uno de los temas que genera más dudas es si es posible deducir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la declaración.

IBI y la declaración de la Renta

La mala noticia es que no se puede desgravar el IBI simplemente por ser propietario de un inmueble. En el caso de tener una vivienda desocupada y sin estar alquilada, el IBI tampoco es deducible. El IBI sí desgrava si se es arrendador de bienes inmuebles o se posee un alquiler calificado como actividad empresarial, según recoge la Ley 35/2006, de 28 de noviembre).

Para poder deducir el IBI, por tanto, es necesario que el inmueble sea de propiedad del declarante y que esté situado en España. Además, el declarante debe tener derecho a la deducción por vivienda habitual. La deducción por vivienda habitual es una deducción que se aplica sobre la base imponible general del declarante. La cuantía de la deducción depende del tipo de vivienda y de la comunidad autónoma en la que esté situada. Para las viviendas habituales, la deducción suele oscilar entre el 15% y el 25%.

Para poder deducir el IBI en la declaración de la renta, es necesario aportar los siguientes documentos:

El recibo del IBI del año correspondiente.

Una copia de la escritura de propiedad del inmueble.

Un certificado de empadronamiento en el municipio donde está situado el inmueble.

Si el declarante no puede aportar alguno de estos documentos, no podrá deducir el IBI en la declaración de la renta. Aunque el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda habitual no pueda ser deducible en la declaración del IRPF, hay otras maneras de reducir la carga fiscal aprovechando las deducciones y desgravaciones disponibles.