Alberto Garzón ultima su fichaje por la consultora de los también exministros José Blanco y Alfonso Alonso

El exministro de Consumo y ex coordinador federal de IU Alberto Garzón tiene casi listo su fichaje por Acento, la consultora de asuntos públicos liderada por los exministros José Blanco (del PSOE) y Alfonso Alonso (del PP). Así lo adelantó El Confidencial y lo confirmaron fuentes del entorno de Garzón a 20minutos. El dirigente liderará el área relacionada con "medioambiente y geopolítica", y las fuentes de su entorno consultadas aseguran que no tratará ningún asunto relacionado con la cartera que lideraba hasta hace apenas unos meses.

El fichaje de Garzón no ha terminado aún de concretarse a la espera de recibir el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, un organismo que precisamente debe vigilar que el exministro no vaya a encargarse de ninguna área en la que haya podido influir políticamente durante su desempeño como cargo público. Cuando eso ocurra, Garzón pasará a formar parte de un equipo en el que hay otros ex altos cargos socialistas, como el exministro de Trabajo Valeriano Gómez o la exeurodiputada Elena Valenciano, y también del PP, como el ex secretario de Estado José María Lassalle.

Garzón abandonó su última responsabilidad política el pasado noviembre, cuando renunció a seguir liderando IU, un puesto que ocupaba desde el año 2015. Antes, en junio, había ya descartado entrar en las listas electorales de Sumar para las elecciones generales. En su carta de despedida a los militantes, el exministro aseguró que se trataba de una decisión "muy meditada" y que "formaba parte de la hoja de ruta" que personalmente asumió hace tiempo.

Cuando renunció a formar parte de las listas de Sumar, Garzón aseguró que quería "promover la renovación de las caras públicas que representan este necesario proyecto". "Como republicano, siempre he creído en la renovación de los representantes: es sano para los proyectos políticos y también para la democracia. Ahora que entramos en una fase nueva creo que es un momento estupendo para dejar que otros compañeros y compañeras puedan aportar sus energías y conocimientos", planteó entonces.

La consultora de Blanco y Alonso a la que se unirá en las próximas fechas Garzón está especializada en "asuntos públicos" y fue fundada en el año 2019, después de que el dirigente popular dejara de ser ministro de Sanidad en el gabinete de Mariano Rajoy, recién expulsado de la Moncloa tras la moción de censura. Entre otras cosas, la consultora Acento ofrece a sus socios un "análisis ejecutivo semanal" del Consejo de Ministros y "briefings ejecutivos de prospectiva político-económica y reflexión geopolítica España, Europa y global".