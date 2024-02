Puente, sobre la desconvocatoria del paro del transporte: "Estaba convencido de que no se iba a movilizar. No ha durado ni 48 horas"

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, no ha mostrado este martes ninguna sorpresa por la decisión que han anunciado los transportistas autónomos de desvincularse del paro convocado por la Plataforma 6-F desde el sábado al que se habían sumado en un principio. "Estaba convencido de que el sector no se iba a movilizar, que no había razones objetivas". "No ha durado ni 48 horas porque nadie ha segundado el paro", ha afirmado, apostando en su lugar por la negociación que desarrolla el Gobierno con el colectivo de los transportistas, de modo que "nunca tengan motivos para paralizar el país".

Puente se ha referido desde Moncloa a la desconvocatoria del paro indefinido que anunció este lunes la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera, al que se había sumado dentro de la huelga de agricultores y ganaderos promovidas por la Plataforma 6-F. "No había razones objetivas y el tiempo me ha dado la razón bastante antes porque la movilización del sábado no ha durado ni 48 horas porque nadie ha secundado el paro ", ha aseverado Puente sobre lo que ya predijo que ocurriría la semana pasada, cuando se reunió con las organizaciones del sector del transporte de carreteras, encabezadas por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que le aseguraron que no secundarían el paro convocado por la Plataforma 6-F. Aunque en esa reunión estuvo representado el grueso del sector, hubo autónomos que sí decidieron organizarse por su cuenta y llamar a un paro que finalmente desconvocaron este lunes por la noche.

Este martes, Puente ha puesto el acento sobre la negociación que el Gobierno viene desarrollando con el sector desde hace dos años y que, ha dicho, ya ha desembocado en "logros históricos" para los trasportistas de mercancías por carretera, al margen de movimientos "demagogos y populismo".

"Claro que los transportistas necesitan mejorar, que tenemos que resolver algunos de los problemas que tienen pero la forma de resolverlo no es parando, con huelgas, sino con diálogo y trabajo y eso es lo que estamos haciendo", ha dicho Puente, que se ha comprometido a "seguir trabajando para que nunca tengan motivos para parar, hacer una huelgo o paralizar el país.