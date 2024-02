La Super Bowl, celebrada este fin de semana, dio para mucho. Desde la presencia de Taylor Swift y su beso a su novio, el jugador Travis Kelce, hasta la victoria de los Kansas City Chiefs frente a los San Francisco 49ers junto a su equipo, pasando por la tan esperada actuación del intermedio, realizada este año por Usher. Sin embargo, el cantante también contó con la presencia de Alicia Keys y su actuación no pasó desapercibida.

El artista brilló con luz propia al interpretar una mezcla de varias de sus canciones, y también al homenajear a Michael Jackson. Y, al cantar My Boo, colaboración con Alicia Keys, ella subió al escenario.

Ambos derrocharon complicidad con esta balada y se mostraron muy cercanos, tanto que la distancia entre ambos al bailar llamó la atención a muchos usuarios de redes. Sin embargo, está claro que todo formaba parte de la interpretación, y así lo opina también Swizz Beatz, marido de la artista desde hace una década.

"¡Todos estáis hablando de lo mismo y os estáis equivocando!", escribió en un post de Instagram. "¿No veis ese vestido increíble que cubre todo el estadio? ¡La actuación de esta noche fue más que increíble con dos gigantes increíbles!".

De este modo, el productor musical pidió que se fijaran en la inmensa calidad musical que mostraron ambos, acompañada del sorprendente look de Keys, que lució un gran vestido rojo mientras tocaba al piano Everything Means Nothing to Me, de Elliott Smith.

"Felicidades, Usher y mi amor, Alicia Keys. Esa canción es un clásico. Nosotros no emitimos energía negativa, hacemos historia", añadió, demostrando que no le importan los comentarios y que él no piensa mal al ver su actuación.