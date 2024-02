Cepsa lanza una nueva línea de negocio de recarga eléctrica para sus clientes profesionales

Cepsa ha lanzado una nueva línea de negocio de recarga eléctrica con la que busca facilitar la movilidad sostenible a sus clientes B2B, mediante una solución de recarga eléctrica integral e inteligente para todo tipo de compañías: desde empresas de logística y mensajería a compañías de otro tipo de sectores, incluyendo servicios e industria, explica en un comunicado este lunes.

La energética señala que esta iniciativa permitirá a las compañías recargar sus flotas tanto en sus propias instalaciones ('at work') como en las estaciones de servicio de Cepsa ('on the go'), lo que ofrece "una oferta completa de recarga que facilite la adopción de la movilidad eléctrica en el ámbito profesional".

Además, Cepsa indica que sus clientes profesionales pueden acceder tanto a la red de puntos de recarga ultrarrápida instalados en las estaciones de servicio de Cepsa como a una red interoperada de más de 5.000 puntos de recarga, usando la tarjeta 'Starresa', el sistema de la empresa que permite a clientes profesionales gestionar su flota y realizar pagos de forma segura.

Añade que ya cuenta con 130 puntos construidos de carga ultrarrápida, situados en los principales corredores y ciudades, y avanza en el desarrollo de otros 330.

Por último, detalla que en paralelo, en el marco de esta nueva línea de negocio, la empresa ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Renault Trucks, que permitirá a ambas compañías ofrecer soluciones integrales de movilidad sostenible a sus clientes, incluida la instalación de cargadores eléctricos en sus centros operativos, para facilitar la descarbonización de su actividad.